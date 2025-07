Bunte Stifte, hübsche Mappen, Hefte und Geschenkpapier – für viele Eimsbüttler ist das „Hamburger Schreibwarenkontor“ in der Karl-Schneider-Passage am Heußweg eine Institution. Doch die Corona-Krise und nun vor allem die vielen Baustellen in der Umgebung haben den kleinen Laden in Schwierigkeiten gebracht. Er kämpft ums Überleben. Anwohner haben nun eine Initiative gestartet, um das Stifte-Paradies zu retten.