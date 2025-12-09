Der Beitrag Warum nach dem Baumunglück am Weiher ermittelt wird erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Ende Oktober stürzte am Weiher ein Baum auf eine Passantin. Sie erlitt schwere Verletzungen. Jetzt prüft die Staatsanwaltschaft den Vorfall.

Es war ein stürmischer Tag, als Maud S. mit ihrer Hündin Tilda am Weiher Gassi ging. Was dann passierte, veränderte ihr Leben für immer: Ein Baum stürzte auf sie herab. Die zweifache Mutter erlitt schwere Verletzungen und ist seitdem querschnittsgelähmt.