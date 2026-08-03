Immer wieder „verirren“ sich Männer in die Damenumkleide im Kaifu. Was sagt Bäderland zur harschen Kritik?

Der Beitrag "Kaifubad: Immer wieder Männer in den Frauenumkleiden?“ erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

„Keine Privatsphäre beim Umziehen“, schreibt ein Nutzer in den Rezensionen des Kaifubads in Eimsbüttel. Und: „unreife junge Typen, die in den Umkleidekabinen der Frauen rumlaufen“. Die Herrenumkleide sei „zu 95 Prozent einsehbar“, schreibt ein anderer.

Auch Anna C. (Name geändert) spricht von Problemen mit den Umkleiden des Kaifubads: Sie berichtet gegenüber den Eimsbütteler Nachrichten, dass ihr in der Frauenumkleide des Hallenbads binnen 25 Minuten mindestens sechs Männer begegnet seien.

Sie hätten teilweise die Einzelumkleiden der Frauen benutzt und mit Anna C. diskutiert, als sie sie auf die Problematik hingewiesen habe.

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Hat das Kaifu ein Männerproblem?

Dass Männer in der Frauenumkleide waren, habe Anna C. schockiert und überfordert. Sie sagt, sie habe ihren Besuch frühzeitig abgebrochen, weil ihr die Situation unangenehm gewesen sei.

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Am Ausgang habe sie eine Mitarbeiterin darauf hingewiesen, dass „Männer in der Frauenumkleide ein- und ausgehen“. Die Mitarbeiterin habe entgegnet, das Problem werde an die Schichtleitung weitergegeben und es werde eine Lösung gefunden.

Nach ihrem Besuch hat Anna C. dem zuständigen Bäderland Hamburg, das das Kaifubad betreibt, eine Beschwerde-Mail geschrieben. Der Verlauf liegt der Redaktion vor.

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So reagiert Bäderland

Darin schildert Anna C. ihre Erfahrung und schreibt, Umkleiden seien besonders schützenswert. Sie verweist dabei auf Übergriffe in anderen Schwimmbädern. Sie schreibt, das gelte besonders für vulnerable Gruppen wie Kinder, queere oder behinderte Menschen.

Die Umkleiden im Kaifubad. Alexis Milne

Vom Bäderland hieß es als Antwort darauf: „Die Umkleidebereiche im Kaifubad bestehen aus zwei Teilen, einen vorderen Bereich und einen hinteren. Der vordere Bereich ist wegen dem Mittelgang, der ins Schwimmbad führt, wenn man es darauf anlegt, teilweise einsehbar. Dies gilt sowohl für den Männerumkleidebereich wie auch für den Bereich der Frauen.“

Ihre E-Mail sei zur Info für zukünftige bauliche Änderungen direkt an die Badleitung vom Kaifubad weitergeleitet worden.

Kann sich im Kaifu etwas ändern?

Im Gespräch vor Ort führt ein Bäderland-Sprecher durch das Kaifubad und erklärt, die Herren- und Damenumkleiden seien klar ausgewiesen. Der Herrenbereich habe eine Einzelumkleide, die Damenbereiche drei. Darüber hinaus gebe es eine geschlechtsneutrale, barrierefreie Einzelumkleide.

Er sagt im Interview, das Kaifubad unterliege dem Denkmalschutz, weshalb die Einrichtung an bauliche Grenzen gebunden sei. So könne kein zusätzlicher Raum für weitere Umkleiden geschaffen werden.

Beschwerden wegen der Umkleiden seien dem Sprecher nicht bekannt.

Übergriffe beim Baden: aktuelle Zahlen der Polizei Hamburg

Dass Schwimmbäder einen besonders schützenswerten Raum darstellen, zeigt die Zahl der Übergriffe im vergangenen Jahr. Auf Anfrage heißt es von der Polizei Hamburg, 2025 seien 13 „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ in Schwimmbädern und an Badestellen erfasst worden. Unter den Tatbestand fallen unter anderem exhibitionistische Handlungen, sexuelle Belästigung und Missbrauch. 2024 waren es 19 solcher Fälle, 2023 waren es 21.

Die Polizei empfiehlt Betroffenen, dem Personal Bescheid zu geben, den Notruf zu kontaktieren und sich Unterstützung zu holen.