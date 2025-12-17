Der Beitrag Unfall-Hotspot Kieler Straße – aber keine Veränderung in Sicht erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Pläne, den Unfallschwerpunkt zu entschärfen, gibt es schon seit Jahren. Doch passiert ist bislang nicht viel. Und anscheinend ändert sich das auch nicht in absehbarer Zeit.

Die Kieler Straße zählt zu den gefährlichsten Straßen Deutschlands. Das geht aus der Verkehrsunfallstatistik von Allianz Direct hervor. Bestrebungen, die Straßensituation zu verbessern, gibt es bereits seit 2021, dennoch kommt die Planung nicht voran. Das zeigt eine Kleine Anfrage der Eimsbütteler Linksfraktion.