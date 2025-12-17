mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Wegen des Unfalles musste die Kieler Straße teilweise gesperrt werden.

Ein Unfall auf der Kieler Straße – leider alles andere als ungewöhnlich. Foto: HamburgNews

paidUnfall-Hotspot Kieler Straße: Wann ändert sich hier endlich etwas?

Der Beitrag Unfall-Hotspot Kieler Straße – aber keine Veränderung in Sicht erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Pläne, den Unfallschwerpunkt zu entschärfen, gibt es schon seit Jahren. Doch passiert ist bislang nicht viel. Und anscheinend ändert sich das auch nicht in absehbarer Zeit.

Die Kieler Straße zählt zu den gefährlichsten Straßen Deutschlands. Das geht aus der Verkehrsunfallstatistik von Allianz Direct hervor. Bestrebungen, die Straßensituation zu verbessern, gibt es bereits seit 2021, dennoch kommt die Planung nicht voran. Das zeigt eine Kleine Anfrage der Eimsbütteler Linksfraktion.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test