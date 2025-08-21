Der Beitrag Tauschhaus am Stellinger Weg wird abgerissen erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Ein Ort, der dem nachbarschaftlichen Austausch dienen sollte, wurde zuletzt von Müll und Streit überschattet. Der Organisator beendet deswegen das Projekt Tauschhaus und beklagt „hemmungslose Raffgier“, Lärm und Dreck. Auch sei es immer wieder zu Gewalt und Prügeleien gekommen.

Im Tauschhaus am Stellinger Weg wechseln Bücher, CDs und Klamotten ihre Besitzer – und das seit über neun Jahren. In letzter Zeit sei aber auch regelmäßig Müll abgestellt worden und es sei vermehrt zu Konflikten gekommen, sagt Initiator Andreas Böhle. Er verwaltet das Tauschhaus und zieht nun einen Schlussstrich.