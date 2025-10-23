Der Beitrag Schließung der Eisbahn Stellingen: Übergangslösung wird geprüft erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Die einsturzgefährdete Eisbahn Stellingen stellt Sportler vor Probleme. Das Bezirksamt will eine Übergangslösung prüfen – für Wintersportler ist die aber nix.

Die Eisbahn Stellingen ist geschlossen. Der Grund: Das marode Dach wurde als einsturzgefährdet eingestuft. Bis zum geplanten Neubau könnte eine mobile Eisfläche den Eissport übergangsweise ermöglichen. Der Senat soll nun prüfen, welche Kosten eine mobile Eisfläche verursachen würde. Doch auch der Radsport ist von der Schließung betroffen.