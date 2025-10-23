mopo plus logo
Ein Radsport-Event in der Eisbahn Stellingen (Archivbild). Foto: IMAGO / Lobeca

paidEinsturzgefahr: So könnte es an der Eisbahn Stellingen weitergehen

Die einsturzgefährdete Eisbahn Stellingen stellt Sportler vor Probleme. Das Bezirksamt will eine Übergangslösung prüfen – für Wintersportler ist die aber nix.

Die Eisbahn Stellingen ist geschlossen. Der Grund: Das marode Dach wurde als einsturzgefährdet eingestuft. Bis zum geplanten Neubau könnte eine mobile Eisfläche den Eissport übergangsweise ermöglichen. Der Senat soll nun prüfen, welche Kosten eine mobile Eisfläche verursachen würde. Doch auch der Radsport ist von der Schließung betroffen. 

