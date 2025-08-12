Der Beitrag Regentonnen am Gehweg – neues Klimakonzept für Eimsbüttel? erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Die Grünen wollen in Eimsbüttel Regentonnen aufstellen lassen, die öffentlich nutzbar sind. Wie das Konzept aussieht und wo es bereits umgesetzt wird.

In der Bezirksversammlung Eimsbüttel hat die Grünenfraktion einen Antrag auf den Weg gebracht. Das Ziel: Im Bezirk sollen Regentonnen an Gehwegen aufgestellt werden. Die Fraktion orientiert sich dabei am Beispiel von Berlin.