Die Grünen wollen in Eimsbüttel Regentonnen einführen, die am Gehweg stehen – wie hier zu sehen in Berlin.

Die Grünen wollen in Eimsbüttel Regentonnen einführen, die am Gehweg stehen – wie hier zu sehen in Berlin. Foto: Initiative Fritschestraße

Grüne stellen Antrag auf graue Tonnen am Gehweg – aber nicht für Müll!

Der Beitrag Regentonnen am Gehweg – neues Klimakonzept für Eimsbüttel? erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Die Grünen wollen in Eimsbüttel Regentonnen aufstellen lassen, die öffentlich nutzbar sind. Wie das Konzept aussieht und wo es bereits umgesetzt wird.

In der Bezirksversammlung Eimsbüttel hat die Grünenfraktion einen Antrag auf den Weg gebracht. Das Ziel: Im Bezirk sollen Regentonnen an Gehwegen aufgestellt werden. Die Fraktion orientiert sich dabei am Beispiel von Berlin.

