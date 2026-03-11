mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
In einem Gebäudekomplex in der Kieler Straße gibt es Probleme mit der Standsicherheit. (Archiv)

In einem Gebäudekomplex in der Kieler Straße gibt es Probleme mit der Standsicherheit. Foto: Alexis Milne

paidRattenplage und Einsturzgefahr: Lage in Saga-Siedlung immer schlimmer

Bereits im vergangenen Jahr mussten Menschen ihre Wohnungen in der Saga-Siedlung verlassen. Es ging um die Standsicherheit der Gebäude. Nun werden weitere Teile des Wohnkomplexes geräumt.

Der Beitrag „Probleme im Saga-Komplex: Weitere Wohnungen werden geräumt“ erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Ein Saga-Wohnkomplex in der Kieler Straße sorgt seit Längerem für Aufsehen. Im vergangenen Sommer berichteten Anwohner den Eimsbütteler Nachrichten von Rissen, Schimmel und Rattenplagen. Kurze Zeit später wurden die Hausnummern 180-184 geräumt. Die Standsicherheit sei nicht mehr gewährleistet, hieß es damals von der Saga.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test