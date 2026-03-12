Bereits im vergangenen Jahr mussten Menschen ihre Wohnungen in der Saga-Siedlung verlassen. Es ging um die Standsicherheit der Gebäude. Nun werden weitere Teile des Wohnkomplexes geräumt.

Der Beitrag „Probleme im Saga-Komplex: Weitere Wohnungen werden geräumt“ erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Ein Saga-Wohnkomplex in der Kieler Straße sorgt seit Längerem für Aufsehen. Im vergangenen Sommer berichteten Anwohner den Eimsbütteler Nachrichten von Rissen, Schimmel und Rattenplagen. Kurze Zeit später wurden die Hausnummern 180-184 geräumt. Die Standsicherheit sei nicht mehr gewährleistet, hieß es damals von der Saga.