Der Beitrag „Osterstraßenfest: Einzelhandel reagiert mit Alternative auf Absage“ erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Nachdem bekannt wurde, dass das Osterstraßenfest auch in diesem Jahr ausfällt, haben sich Gewerbetreibende aus Eimsbüttel zusammengeschlossen und laden zu einer alternativen Feier ein: nicht zentral, sondern verteilt durchs ganze Viertel.

Aufgrund der Fernwärme-Baustelle wurde das diesjährige Osterstraßenfest abgesagt. Anders als ursprünglich geplant sollen die Bauarbeiten bis in den Spätsommer dauern. Jetzt haben sich Einzelhändler, Gastronomiebetriebe und andere Gewerbetreibende zusammengeschlossen: Sie wollen am 2. Mai ein Indoor-Osterstraßenfest veranstalten.