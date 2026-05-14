Der Beitrag „Ladensterben in der Osterstraße“ erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Erst Corona und nun seit mehr als zwei Jahren eine Dauerbaustelle direkt vor der Tür: Händler an der Osterstraße berichten von massiven Umsatzeinbußen – einige schließen nun ihre Läden.

Der Mode- und Lifestyle-Laden „Stan And Lovely” macht dicht. Mitte Juli zieht das Geschäft aus seinen Räumen an der Osterstraße aus. Die Gründe dafür sind vielfältig, sagt Inhaberin Julika Schulz. Einerseits gehe es um die generelle Entwicklung im Einzelhandel, da viele nur noch online einkaufen würden, andererseits um die aktuelle wirtschaftliche Lage.

„Es kommen viele Dinge zusammen, die den Umsatz eingeschränkt haben – bei gleichbleibenden Kosten”, sagt sie. „Alleine im Weihnachtsgeschäft 2025 hatten wir Umsatzeinbußen von rund 50 Prozent.” Auch die Baustellensituation sei dafür verantwortlich.