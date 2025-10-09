Der Beitrag Fahrradfahrer auf der Osterstraße: Anwohnende fordern Umsicht erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Rund um die Baustellen an der Osterstraße ist es eng. Zu eng, um mit Rädern oder E-Rollern über die Gehwege zu fahren, sagen Anwohnende. So reagieren die Zuständigen auf ihre Beschwerden.

Die Baustellen für eine Fernwärmeleitung an der Osterstraße haben Folgen für den Verkehr: Autos und Busse können nur eingeschränkt fahren und an einigen Stellen wird es eng, wenn neben Fußgängern unerlaubterweise auch Fahrräder und E-Roller die Gehwege nutzen. Besonders schwierig sei die Lage an der Kreuzung Osterstraße/Heußweg, sagen einige Anwohnende.