Beim Stolperstein-Putzen am Gedenktag wurde Iris (63) plötzlich beschimpft und angegriffen.

Beim Stolperstein-Putzen am Gedenktag wurde Iris (63) plötzlich beschimpft und angegriffen. Foto: Collage: picture alliance/Julia Haas

paid„Er war voller Hass“: Hamburgerin spricht über Attacke beim Stolperstein-Putzen

Der Beitrag Frau putzt Stolpersteine – und wird angegriffen erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Um an die Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern, sucht eine Hamburgerin am Sonntag verschiedene Stolpersteine auf, reinigt sie und entzündet Kerzen. Bei ihrer letzten Station in Eidelstedt wird sie auf einmal von einem Mann attackiert.

Sie wollte ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen – und wurde schließlich selbst zum Opfer. Einen Tag, nachdem Iris beim Putzen eines Stolpersteins in Eidelstedt angegriffen worden war, kehrte sie zum Ort des Geschehens zurück. Ihre Botschaft: Hass und Gewalt dürfen nicht gewinnen.

