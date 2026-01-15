mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Zum Jahresbeginn haben die Eimsbütteler Nachrichten Christian Zierau zum Gespräch im Bezirksamt Eimsbüttel getroffen.

Zum Jahresbeginn haben die Eimsbütteler Nachrichten Christian Zierau zum Gespräch im Bezirksamt Eimsbüttel getroffen. Foto: Rainer Wiemers

paidNeuer Bezirksamtschef: „Hier sollte man nicht sparen, sondern mehr machen“

Der Beitrag Er ist der Neue im Bezirksamt Eimsbüttel erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Eimsbüttel hat einen neuen Bezirksamtsleiter – Christian Zierau hat die Stelle zu Jahresbeginn angetreten. In seinem ersten großen Interview spricht er über die Herausforderungen, vor denen der Bezirk steht, Olympia – und die Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden.

Christian Zierau ist 50 Jahre alt, Vater von drei Töchtern und der neue Bezirksamtsleiter von Eimsbüttel. Aktuell pendelt er von Kiel nach Hamburg – dort war er zuletzt als Stadtrat tätig. Im Laufe des Jahres will er nach Eimsbüttel umziehen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test