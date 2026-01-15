Der Beitrag Er ist der Neue im Bezirksamt Eimsbüttel erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Eimsbüttel hat einen neuen Bezirksamtsleiter – Christian Zierau hat die Stelle zu Jahresbeginn angetreten. In seinem ersten großen Interview spricht er über die Herausforderungen, vor denen der Bezirk steht, Olympia – und die Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden.

Christian Zierau ist 50 Jahre alt, Vater von drei Töchtern und der neue Bezirksamtsleiter von Eimsbüttel. Aktuell pendelt er von Kiel nach Hamburg – dort war er zuletzt als Stadtrat tätig. Im Laufe des Jahres will er nach Eimsbüttel umziehen.