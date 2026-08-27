Der Vorstoß für öffentliche Funknetze zum Beispiel auf dem Isemarkt kommt aus der Bezirkspolitik.

Bei einem aktuellen Antrag geht es auch darum, zu prüfen, WLAN auf Wochenmärkten einzuführen. (Archiv) FriedaStadtlander

Der Beitrag "Bald mehr öffentliches WLAN in Eimsbüttel?“ erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Die Fraktionen von Grünen und SPD fordern, das öffentliche WLAN in Eimsbüttel auszubauen. Dabei geht es um zentrale Orte wie Stadtteilzentren und Wochenmärkte.

Kostenloses WLAN gehöre inzwischen zur digitalen Grundinfrastruktur, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünenfraktion. Ein frei zugänglicher Internetzugang steigere die Attraktivität von Stadtteilzentren und unterstütze lokale Gewerbetreibende, zum Beispiel auf Wochenmärkten. Besonders Personen ohne eigene Datenflatrate und Personen, die unterwegs auf digitale Angebote angewiesen sind, würden davon profitieren.

Ausbau des WLAN-Netzes in Eimsbüttel

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Ziel des gemeinsamen Antrags sei es, die aktuelle Versorgungssituation in Eimsbüttel einzuschätzen und das Potenzial der Erweiterung zu ermitteln. Beim Ausbau seien auch mögliche Kooperationen mit städtischen oder gemeinnützigen Anbietern zu berücksichtigen.

Zudem fordern die Bezirksfraktionen einen Sachstandsbericht über die seit 2023 laufende Prüfung eines WLAN-Angebots auf Hamburger Wochenmärkten. Sobald die Ergebnisse dem zuständigen Ausschuss der Bezirksversammlung vorliegen, könnten weitere Schritte besprochen werden.

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Hamburgs WLAN-Angebote

In Hamburg gibt es bereits verschiedene öffentliche WLAN-Angebote, zum Beispiel MobyKlick und WLAN in einzelnen öffentlichen Einrichtungen. Laut der Fraktion der Grünen fehle jedoch eine flächendeckende Versorgung in den Stadtteilzentren außerhalb der Innenstadt.

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Dem Antrag wurde im Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Verbraucherschutz bereits zugestimmt.





