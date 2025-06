Der Beitrag Eimsbütteler Start-up: Kann Kalk das Klima retten? erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Bei „Planeteers“ geht es darum, CO₂ zu binden, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Kann das Start-up diese Forschung in der Wirtschaft verankern?

Lässt sich ein Prozess, der in der Natur ständig passiert, maschinell ersetzen und so der Klimawandel stoppen? Ja, sagen die Gründer von Planeteers. Sie sitzen mit ihrem Start-up in der Eimsbütteler Straße. Aber ist es auch wirtschaftlich, das Klima zu retten?