Der Beitrag Ausbau abgeschlossen: Ist die Bundesstraße jetzt fahrradfreundlicher? erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Die Bundesstraße wurde zwischen Rentzelstraße und Kippingstraße für rund zwei Millionen Euro umgebaut. Die Neuerungen betreffen vor allem die Radwege und sollen für mehr Sicherheit sorgen. Was genau gemacht wurde, lesen Sie hier:

Der Ausbau des Radwegs an der Bundesstraße ist nach etwa einem Jahr beendet. Konkret ging es dabei um einen knapp 700 Meter langen Abschnitt zwischen Rentzel- und Kippingstraße.