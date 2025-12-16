mopo plus logo
Der Betrieb auf der Eisbahn Stellingen ist wegen des maroden Dachs eingestellt. (Archivfoto)

paidÄrger um Hamburger Anlage: Aus für diesen Sport? „Weiterer Tiefschlag“

Kein Plan, kein Platz, keine Perspektive – Eimsbütteler Linksfraktion kritisiert fehlende Maßnahmen beim Sportpark Stellingen.

Die Sportbahn Stellingen steht still. Während es für den Eissport eine Ersatzfläche gibt, fehlt dem Bahnradsport eine Alternative. In einer Pressemitteilung äußert die Eimsbütteler Linksfraktion nun Kritik an der Situation.

