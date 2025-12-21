Mehr als 40 Jahre lang versorgte sie Hamburger mit den vielleicht besten Kuchen und Brötchen der Stadt. Die winzige „Karen's Konditorei“ (Beim Schlump 14) war ein echter Geheimtipp. Nun hört die Inhaberin, die einst die jüngste Konditormeisterin der Hansestadt war und nun eine der ältesten ist, auf. Karen Özer geht in Rente – und Eimsbüttel verliert sein süßes Herz.







