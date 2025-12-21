mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Konditormeisterin Karen Özer (64)

Für ihre Kreationen stehen die Menschen Schlange: Konditormeisterin Karen Özer (64) war jahrzehntelang eine Institution in Eimsbüttel. Jetzt geht sie in Rente. Foto: Florian Quandt

  • Eimsbüttel

paidBei ihr stehen die Kunden täglich Schlange: Hamburgs beliebteste Konditorin hört auf

kommentar icon
arrow down

Mehr als 40 Jahre lang versorgte sie Hamburger mit den vielleicht besten Kuchen und Brötchen der Stadt. Die winzige „Karen's Konditorei“ (Beim Schlump 14) war ein echter Geheimtipp. Nun hört die Inhaberin, die einst die jüngste Konditormeisterin der Hansestadt war und nun eine der ältesten ist, auf. Karen Özer geht in Rente – und Eimsbüttel verliert sein süßes Herz.



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test