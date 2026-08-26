Wohnbauerfolg in Eimsbüttel: 1051 Wohneinheiten sind genehmigt und das Jahresziel ist schon erfüllt.

Die Hartungstraße in Eimsbüttel schmücken Fassaden aus de 19. Jahrhundert. IMAGO / Hoch Zwei Stock/Angerer

Der Bezirk Eimsbüttel hat bereits in der ersten Jahreshälfte sein Jahresziel für den Wohnungsbau 2026 erreicht. Bis Ende Juni wurden 1051 Wohneinheiten genehmigt. Das teilte die SPD- und Grünen-Fraktion Eimsbüttel mit.

„Das ist eine gute Nachricht, über die wir uns sehr freuen“, sagt Gabor Gottlieb, Vorsitzender der SPD-Fraktion Eimsbüttel. „Darauf werden wir uns aber nicht ausruhen, sondern uns weiter für bezahlbaren Wohnraum einsetzen – für alle Menschen, die in Eimsbüttel ein Zuhause finden wollen.“

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für die Wohnbaugenehmigungen lag in der ersten Jahreshälfte bei 1,8 Monaten. Im vergangenen Jahr wurden in Eimsbüttel insgesamt 2053 Wohneinheiten genehmigt.

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Eimsbüttel will weiter Wohnraum schaffen

Eimsbüttel gehört zu den beliebtesten und am dichtesten besiedelten Bezirken Hamburgs. Ende 2025 lebten dort 57.607 Menschen. Die Bevölkerungsdichte lag bei 17.860 Einwohnern pro Quadratkilometer.

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Die SPD- und Grünen-Fraktion will angesichts der weiterhin hohen Nachfrage zusätzlichen Wohnraum schaffen. Dabei soll der Bezirk nachverdichtet werden, ohne seinen Charakter zu verlieren. Frei- und Grünflächen sowie die gewachsenen Strukturen der Quartiere sollen erhalten bleiben. (pli)