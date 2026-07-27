Weniger Energiekosten, mehr Klimaschutz: Das beliebte Freibad in Eidelstedt wird modernisiert.

Ein Junge mit Schwimmbrille in einem Freibad. (Symbolbild) picture alliance/dpa/PA Wire | Jane Barlow

Gute Nachrichten für Badefans in Eidelstedt: Das Poseidon-Bad bekommt 100.000 Euro vom Bezirk Eimsbüttel. Mit dem Geld soll das Freibad am Olloweg fit für die Zukunft gemacht werden.

Ein großer Teil der Förderung fließt in eine neue, klimafreundlichere Heizung für das Beckenwasser, samt zwei Wärmepumpen. Sie soll dafür sorgen, dass das Bad künftig weniger Energie verbraucht und günstiger betrieben werden kann. Zunächst hatte der NDR berichtet.

Hamburg: Freibad soll 2030 klimaneutral sein

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Auch bei der Wasseraufbereitung wird nachgebessert. Insgesamt soll die Modernisierung dazu beitragen, den Betrieb des Freibads langfristig zu sichern. Bis 2030 soll das Poseidon-Bad klimaneutral sein.

Beschlossen wurde die Förderung von der Bezirksversammlung Eimsbüttel. SPD, Grüne und CDU hatten die Unterstützung gemeinsam auf den Weg gebracht. Das Geld stammt aus bezirklichen Sondermitteln für gemeinnützige Projekte.

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Vereinschef Thomas Ahme sprach gegenüber dem NDR von einem wichtigen Baustein für die Modernisierung des Bades. (mp)