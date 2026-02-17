Die kuriose Posse um das neue Logo für Eimsbüttel geht in die nächste Runde: Auf dem aktuellen Logo des Bezirks ist noch der Wasserturm im Schanzenpark zu sehen, der inzwischen zum Bezirk Altona gehört. Die Bezirkspolitik lobte im vergangenen Jahr einen Wettbewerb für ein neues Logo aus. Doch mit der Preisträgerin wurde man sich nicht einig. Jetzt scheiterte auch der zweite Versuch, ein Logo zu küren – diesmal wegen Hagenbeck.





