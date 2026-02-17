mopo plus logo
Wasserturm im Schanzenpark

So sieht das aktuelle Logo vom Bezirk Eimsbüttel aus, doch der Wassersturm gehört inzwischen zum Bezirk Altona. Foto: Imago/Lars Berg/ Bezirksamt Eimsbüttel Collage: MOPO

  • Eimsbüttel

paidNeuer Zoff ums Eimsbüttel-Logo: Schämen sich die Grünen für Hagenbeck?

Die kuriose Posse um das neue Logo für Eimsbüttel geht in die nächste Runde: Auf dem aktuellen Logo des Bezirks ist noch der Wasserturm im Schanzenpark zu sehen, der inzwischen zum Bezirk Altona gehört. Die Bezirkspolitik lobte im vergangenen Jahr einen Wettbewerb für ein neues Logo aus. Doch mit der Preisträgerin wurde man sich nicht einig. Jetzt scheiterte auch der zweite Versuch, ein Logo zu küren – diesmal wegen Hagenbeck.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

