Ehemaliger Hamburger Justizsenator Roger Kusch ist tot

Der ehemalige Justizsenator Roger Kusch ist im Alter von 71 Jahren in Hamburg gestorben. Der ehemalige CDU-Politiker und Gründer des Vereins Sterbehilfe Deutschland soll am Donnerstag Suizid begangen haben.

Laut der Polizei fanden Einsatzkräfte am Donnerstagvormittag einen leblosen Menschen im Keller eines Mehrfamilienhauses am Hansaplatz in St. Georg. Nach MOPO-Informationen soll es sich um den ehemaligen CDU-Justizsenator Kusch handeln, der dort seit vielen Jahren eine Wohnung besaß. Zunächst berichtete das „Abendblatt“.

Ehemaliger Hamburger Justizsenator Robert Kusch gestorben

Die Umstände seines Todes sollen auf einen Suizid hindeuten. Kusch war selbst Gründer und langjähriger Präsident des Vorstandes des Vereins Sterbehilfe Deutschland. Am Samstag war er allerdings bei einer Generalversammlung im Cinemaxx Dammtor mit deutlicher Mehrheit abgewählt worden: Laut dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ stimmten 389 gegen ihn und nur 100 für ihn.

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Demnach soll es seit Monaten hochgeschaukelte Konflikte zwischen Kusch auf der einen und dem Vorstand auf der anderen Seite gegeben haben. „Damit ist meine Abwahl erfolgt“, soll er laut dem Medienbericht am Samstag erklärt und den Saal anschließend verlassen haben.

Roger Kusch trat im Jahr 2006 aus der CDU aus

Von 2001 bis 2006 war Roger Kusch Justizsenator unter Bürgermeister und Parteifreund Ole von Beust. Damals setzte er sich unter anderem für die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe und eine Abschaffung des Jugendstrafrechts ein. 2006 musste er allerdings zurücktreten, als bekannt wurde, dass seine Behörde vertrauliche Unterlagen weitergegeben hatte. Er trat aus der CDU aus, seine eigene Partei „Heimat.Hamburg“ blieb allerdings erfolglos.

Daraufhin widmete sich Kusch seinem Aktivismus in der Sterbehilfe, stellte im Jahr 2008 einen selbstgebauten Injektionsautomaten zur Selbsttötung vor. Einige Jahre später gründete er dann den Verein Sterbehilfe, in dem er bis zuletzt aktiv war. (aba)

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111, 0800 – 111 0 222 oder 116 123 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 116 111. Es gibt auch ein Elterntelefon, das unter 0800 – 111 0550 erreichbar ist. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Unter suizidprophylaxe.de gibt es eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland.