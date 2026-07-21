Anfang Juli starb Ilka Seeler. Beerdigt wurde die Witwe von Uwe Seeler nun genau am vierten Todestag der Fußball-Legende.

Genau vier Jahre nach dem Tod von HSV-Idol Uwe Seeler ist seine Ehefrau in Hamburg beigesetzt worden.

Ilka Seeler war am 3. Juli im Alter von 89 Jahren gestorben. Die Beerdigung fand im engsten Familienkreis statt. Am Ende der Trauerfeier wurde Heidi Kabels Lied „In Hamburg sagt man Tschüss“ gespielt.

Ilka und Uwe Seeler waren mehr als 60 Jahre verheiratet. Am vierten Todestag des früheren Fußball-Nationalspielers und Club-Präsidenten legten die Spieler des Hamburger SV in ihrem Trainingslager in Österreich eine Gedenkminute zu seinen Ehren und zu Ehren des am Montag verstorbenen Ex-Stürmers Kevin Keegan ein. (dpa/mp)