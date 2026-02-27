mopo plus logo
Die Elbchaussee bei Nienstedten.

Die Elbchaussee bei Nienstedten.

  • Kommentierende Analyse

Kulturkampf um Hamburgs berühmteste Prachtstraße

Wenn die Elbchaussee für Bauarbeiten gesperrt wird, dann wird den Elbvorotlern nicht nur ihre Hauptstrecke Richtung Innenstadt abgeklemmt – es wird auch jedes Mal emotional. Die weltberühmte Prachtstraße steht für Kontinuität und altes Geld. Und nun wird ein Radweg gebaut, Parkplätze fallen weg und die Bewohner gehen auf die Barrikaden. Alles Egoisten? Selten hat ein Thema so hohe Wellen geschlagen unter den MOPO-Lesern.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

