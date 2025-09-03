Wieder trifft es ein Traditionslokal in Hamburg: Nach mehr als vier Jahrzehnten geht im „Edenhall“ am Ende des Monats das Licht aus. Die Gründe erklären die Betreiber mit emotionalen Worten: Zu viele Krisen haben ihnen zugesetzt – von Corona über den Ukraine-Krieg bis hin zu einer Dauerbaustelle. Und die nächste Großbaustelle steht schon vor der Tür: die für die neue U-Bahn-Linie U5. „Immer wieder kämpfen, immer wieder bangen – das macht einen irgendwann kaputt.“ Zudem habe sich bei den Gästen etwas geändert – zum Negativen.



