Das „Edenhall“ in Winterhude

Das „Edenhall“ in Winterhude: Betreiber können nicht mehr. Foto: Archiv

  • Winterhude

paid„Haben alles versucht, aber …“: Kult-Lokal muss schließen – nach 41 Jahren

Wieder trifft es ein Traditionslokal in Hamburg: Nach mehr als vier Jahrzehnten geht im „Edenhall“ am Ende des Monats das Licht aus. Die Gründe erklären die Betreiber mit emotionalen Worten: Zu viele Krisen haben ihnen zugesetzt – von Corona über den Ukraine-Krieg bis hin zu einer Dauerbaustelle. Und die nächste Großbaustelle steht schon vor der Tür: die für die neue U-Bahn-Linie U5. „Immer wieder kämpfen, immer wieder bangen – das macht einen irgendwann kaputt.“ Zudem habe sich bei den Gästen etwas geändert – zum Negativen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

