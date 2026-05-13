Edel-Möbelhaus macht einzige Hamburg-Filiale dicht!

Eine Insolvenz sollte dem Edel-Möbelhaus eigentlich den Neustart bringen. Doch nun steht bei der beliebten Designer-Kette „Who’s Perfect“ offenbar der nächste Einschnitt bevor: Die einzige Hamburger Filiale wird geschlossen.

Auf der Internetseite des Unternehmens wird bereits ein Räumungsverkauf angekündigt. Die Filiale in der Nordkanalstraße in Hammerbrook ist derzeit also noch geöffnet – allerdings wohl nicht mehr lange. Ein konkreter Termin für die Schließung wird bislang nicht genannt.

Edel-Möbelhaus: Bereits 2023 Insolvenz angemeldet

Bereits 2023 hatte „Who’s Perfect“ Insolvenz angemeldet. Damals erklärte das Edel-Möbelhaus, sich wirtschaftlich neu aufstellen und sanieren zu wollen. Gründe waren unter anderem gestiegene Kosten, Kaufzurückhaltung und die Folgen der Corona-Pandemie. Die MOPO hatte über das Verfahren berichtet.

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Trotz der Sanierungspläne folgt jetzt offenbar der nächste Rückschlag. Die Filiale an der Nordkanalstraße galt über Jahre als bekannte Adresse für hochwertige italienische Designermöbel in Hamburg. Wie es für weitere Standorte des Edel-Möbelhauses weitergeht und welche Folgen die angekündigte Schließung für Beschäftigte hat, ist bislang offen.