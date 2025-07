Überraschung! Ed Sheeran taucht plötzlich in Hamburger Touri-Attraktion auf

Hamburg im Ed-Sheeran-Fieber! Drei Abende, drei ausverkaufte Shows im Volksparkstadion – der Superstar bringt die Stadt zum Beben. Und was macht Ed so in seiner Freizeit? Er stattet seinem eigenen Double im Panoptikum einen Besuch ab!

Am Freitagnachmittag rollen drei schwarze Kleinbusse über den Spielbudenplatz. Mitten drin: Popstar Ed Sheeran (34). Ganz entspannt und ohne großes Aufsehen spaziert er mit seinem Team ins Panoptikum – wie ein ganz normaler Besucher. Der Überraschungsbesuch war nicht angekündigt. Zuerst berichtete das „Abendblatt“.

Der Grund für den hohen Besuch: Seit 2023 steht Ed Sheerans Wachs-Double im Panoptikum – mit Westerngitarre auf der Schulter, direkt neben Adele und gegenüber von Queen Elizabeth II. Insgesamt sind mehr als 120 Figuren in Deutschlands ältestem Wachsfigurenkabinett auf der Reeperbahn zu sehen.

Ed Sheeran in Hamburg: Mit so einem Besuch hatte niemand gerechnet

Lächelnd posierte Ed Sheeran – Wange an Wachs-Wange – mit seinem Doppelgänger vor den Kameras. Auf den ersten Blick kaum zu unterscheiden – fast nur das Outfit verriet, wer echt ist: Sheeran trug Weiß, sein Double Schwarz. Nach zehn Minuten war der Spuk vorbei: Der Superstar stieg wieder in seinen schwarzen Van. Am Abend stand dann das erste von drei Konzerten im Volksparkstadion an.

Auch die Betreiber des Panoptikums wurden von Ed Sheerans Blitz-Auftritt überrascht. „Es ist eine große Ehre, ihn persönlich neben seiner Wachsfigur zu sehen“, sagte die Geschäftsführerin des Familienunternehmens. (mp)