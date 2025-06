Hamburg vor völligem Verkehrschaos: Ed Sheeran, Schlagermove, A7 dicht

Autofahrer aufgepasst! Am ersten Juli-Wochenende wird Hamburg zur Geduldsprobe auf vier Rädern: Weltstar Ed Sheeran rockt am 4., 5. und 6. Juli das Volksparkstadion – vor insgesamt 150.000 Fans! Parallel dazu tanzt die Stadt am 5. Juli beim Schlagermove im Ausnahmezustand – und als wäre das nicht genug, macht die A7 von Freitagabend (22 Uhr) bis Montagmorgen (5 Uhr) komplett dicht. Der Tipp der Veranstalter: Auf Bus und Bahn umsteigen – oder gleich zu Hause bleiben!

Ausgerechnet zu Ed Sheerans (34) drei Hamburg-Konzerten, ist die A7 zwischen Stellingen und Heimfeld in beide Richtungen gesperrt: Es werden neue Verkehrszeichenbrücken montiert.

Vollsperrung! Autobahn arbeitet nun an Lösung für Konzert-Fans

Für den überregionalen Verkehr werden zwar Umleitungen über die A1, A21 und B205 eingerichtet, aber die Konzerte im Volksparkstadion wurden bei der Planung nicht berücksichtigt, erklärt eine für Norddeutschland zuständige Sprecherin der Autobahn GmbH auf MOPO-Anfrage. Die Autobahn GmbH arbeite nun an einer Lösung, um Konzertbesuchern die An- und Abreise zum Stadion zu ermöglichen. Gleichzeitig sollen auch die Arbeiten an der A7 fristgerecht umgesetzt werden. Die Lösung soll in der kommenden Woche stehen.

Der Konzert-Veranstalter FKP Scorpio Group rät gegenüber MOPO dringend zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zur Nutzung von Park+Ride Angeboten. Er rechnet an allen drei Konzerttagen mit einem hohen Verkehrsaufkommen – Besucher sollten unbedingt rechtzeitig anreisen, denn auch in der Hamburger Innenstadt wird es voll.

Am 5. Juli zieht nachmittags eine Karawane aus 50 Trucks unter Schlager-Songs vom Heiligengeistfeld über den Millerntorplatz, die Landungsbrücken, die St. Pauli Hafenstraße und die Reeperbahn. Die Schlager-Party schränkt den Verkehr erheblich ein: Alle Straßen auf der Strecke und die Einmündungen angrenzender Straßen sind ab etwa 12 Uhr am Samstag, 5. Juli, geschlossen. Die Glacischaussee ist sogar von Freitag um 19 Uhr bis Sonntag um 7 Uhr durchgehend gesperrt. Welche Straßen genau betroffen sind, erklärt der Veranstalter auf seiner Website.