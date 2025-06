Ed Sheeran drei Tage in Hamburg: Das sollten Fans wissen

Das erste Konzert war sofort ausverkauft. Es folgte die erste Zusatzshow, dann eine zweite. Etwa 150.000 Fans werden am 4., 5. und 6. Juli die Auftritte von Weltstar Ed Sheeran (34) im Hamburger Volksparkstadion verfolgen. Zuletzt war der Brite vor sechs Jahren in Hamburg. Nun können sich Fans auf Live-Versionen von Hits wie „Shape of You“ und „Bad Habits“ freuen. Damit der Konzert-Besuch nicht am Einlass oder gar an der Parkplatzsuche scheitert, lesen Sie hier alles, was Fans wissen müssen.

Konzert von Ed Sheeran: Wann ist der Einlass?

Einlass ist im Volksparkstadion an allen drei Tagen um 16 Uhr. Die Veranstaltung beginnt offiziell um 18 Uhr, Sheeran selbst soll aber erst um 21 Uhr auftreten. Damit im Volkspark bis dahin die Stimmung steigt, gibt es im Vorprogramm gleich zwei Künstler.

Wer sind die Vorbands von Ed Sheeran in Hamburg?

An allen drei Abenden treten Tori Kelly, eine US-amerikanische Singer-Songwriterin, und der englische Singer-Songwriter Myles Smith auf. Die Fans von Ed Sheeran kennen Kelly schon: Sie trat bereits in seinem Vorprogramm auf und schreibt seit mehr als zehn Jahren eigene Lieder. 2015 nahm sie im Duett mit Sheeran „I Was Made For Loving You“ auf. In Hamburg wird sie den Song gemeinsam mit Ed singen.

Smith hingegen erreichte erst im vergangenen Jahr mit dem Song „Stargazing” Millionen Aufrufe und internationale Bekanntheit. Ed Sheeran soll ihn musikalisch inspiriert haben, mittlerweile sollen sie befreundet sein.

Ed Sheeran im Volksparkstadion: Die Anfahrt mit ÖPNV

Wer ein Konzertticket hat, darf damit mit allen HVV-Verkehrsmitteln kostenlos zum Volkspark hin- und zurückfahren. Vom Hamburger Hauptbahnhof fahren die S3 Richtung Pinneberg sowie die S21 Richtung Elbgaustraße zur Haltestelle „Stellingen – Arenen“. Zu Fuß sind es von dort etwa 20 Minuten.

Wer mit dem Bus fahren möchte: Mit der Linie 180 (startet ab Bahnhof Stellingen bzw. Holstenstraße) geht es zur Haltestelle „Arenen“, sie fährt quasi vor die Tür. Alternative: Mit der Linie 22 (hält an den Bahnhöfen Blankenese, Stellingen und Hagenbecks Tierpark) bis „Hellgrundweg (Arenen)“, anschließend sind es noch ein paar Minuten zu Fuß.

Parken und Anfahrt zum Ed-Sheeran-Konzert in Hamburg

Jeder Parkplatz am Volksparkstadion verfügt über eine eigene Anfahrtsroute. Die Parkgebühr beträgt 10 Euro. Konzertbesucher aus dem Norden und Süden erreichen die Arena von der A7 über die Abfahrt Hamburg-Volkspark. Wer über die A23 anreist, gelangt über das Autobahnkreuz Hamburg-Nordwest auf die A7 Richtung Süden und kann ebenfalls die Abfahrt Hamburg-Volkspark nehmen. Der Weg von der Abfahrt zur Arena ist ausgeschildert.

Autofahrer aus Richtung Osten erreichen Hamburg über die A24. Nach der Fahrt durch das Zentrum, vorbei an Alster und Fernsehturm, sind die Parkplätze vor dem Volksparkstadion über die Schnackenburgallee befahrbar. Aus Richtung Westen müssen Autofahrer am Buchholzer Dreieck von der A1 auf die A26 abbiegen und weiter bis zum Autobahndreieck Hamburg-Südwest fahren, um auf die A7 Richtung Norden zu wechseln.

Welche Taschengröße ist bei Ed Sheeran erlaubt?

Taschen oder Rucksäcke dürfen maximal die Größe von DIN A4 haben (Höhe 29,7 Zentimeter, Breite 21 Zentimeter, Tiefe 15 Zentimeter), wenn sie mit ins Stadion genommen werden sollen. Professionelle Kameras, Video- und Aufnahmegeräte sind bei den Konzerten im Volksparkstadion untersagt. Kameras für den persönlichen Gebrauch und Smartphone-Kameras sind aber erlaubt. Außerdem sind unter anderem Waffen aller Art, Tiere sowie Glasflaschen verboten. Auch das Mitbringen von nicht medizinisch notwendigen Speisen und Getränken ist untersagt.