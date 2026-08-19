Kürzere Wartezeiten, moderner Look: Das Bäckerei-Café „Junge“ am Gänsemarkt hat nach mehreren Wochen Pause wieder geöffnet. Was die Gäste hier nach dem Umbau erwartet.

Das Bäckerei-Café „Junge“ am Gänsemarkt wurde vier Wochen lang umgebaut. An der Fassade hängt noch der Schriftzug „Stadtbäckerei“. Junge

Es ist eine der bestbesuchten Filialen von „Junge“, doch die Türen blieben vier Wochen lang zu: Das Bäckerei-Café am Gänsemarkt wurde aufwendig umgebaut. „Wir haben es komplett umgekrempelt und ein echtes Vorzeigeobjekt daraus gemacht“, sagt Sprecher Gerd Hofrichter zur MOPO.

Es ist eine Top-Lage für die Bäckerei-Kette „Junge“ – mitten in der City, direkt am Gänsemarkt 44 (Neustadt). 2020 hat das Unternehmen dort die bekannte „Stadtbäckerei“ übernommen. Doch erst jetzt sei genügend Zeit gewesen, die Abläufe und die Optik komplett auf „Junge“ umzustellen.

Nach vier Wochen Umbau: Bäckerei-Café „Junge“ am Gänsemarkt hat wieder geöffnet

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„Wir haben vor allem die Laufwege für unsere Mitarbeiter verbessert, um den Service zu optimieren“, sagt Gerd Hofrichter zur MOPO. „Bessere Arbeitsabläufe nehmen unseren Teams im Laden eine Menge Stress ab.“ Außerdem sollen die Gäste so weniger anstehen und warten müssen.

An zwei Theken können die Gäste ihre Backwaren, Snacks oder ihren Kaffee bestellen. Die Servicestation, an der Zucker, Löffel und Servietten ausliegen, sei vergrößert worden. Und es gibt ein neues Selbstbedienungsregal für Pasta, Salate und Bowls. Auch die Einrichtung sei nun moderner, das Licht optimiert.

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„Dieser Standort in der Hamburger City ist sehr öffentlichkeitswirksam. Da war uns von Anfang an klar: Hier müssen wir beim Umbau mit ganz viel Feingefühl vorgehen“, so Hofrichter.

Viel Holz und historische Fotos: Das Bäckerei-Café hat jetzt wieder geöffnet. Junge

Im Oktober 2020 war am Gänsemarkt Schluss mit der „Stadtbäckerei“ – nach 340 Jahren. „Es liegt nicht an unseren Umsätzen“, versicherte Inhaber Stefan Böse damals. „Das Haus ist zwar nicht baufällig, aber es wären in den nächsten Jahren einige Kosten auf uns zugekommen, die das betriebswirtschaftlich schwierig gemacht hätten.“

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„Junge“ am Gänsemarkt: Änderungen für Gäste und Mitarbeiter

Seitdem hat „Junge“ übernommen – der Schriftzug „Stadtbäckerei“ prangt aber immer noch groß über dem Eingang. Und das hat einen Grund: Das Lübecker Unternehmen „Junge“ hieß 1980 selbst „Stadtbäckerei“, änderte dies aber mit der ersten Filiale in Hamburg – um eine Namenskollision mit der Traditionsbäckerei zu vermeiden. Gerd Hofrichter: „Die Buchstaben an der Fassade bleiben also, als Erinnerung an die wertvolle Geschichte.“