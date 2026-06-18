Inklusion in der Schule: Neue Regeln stehen in der Kritik. Was geplant ist.

Ein Lehrer macht im Unterricht einer vierten Klasse einer Hamburger Grundschule (Symbolbild). picture alliance/dpa | Marijan Murat

Das kann den Alltag in Hamburgs Schulen spürbar verändern: Ein Schreiben der Schulbehörde hat Hamburgs Schulleitungen erreicht. Darin wird erklärt, was sich künftig bei Schulbegleitungen ändern soll. Das sorgt für scharfe Kritik – von einem „echten Skandal” ist die Rede. Der MOPO liegt das Schreiben vor.

Darin kündigt die Behörde „weitergehende Maßnahmen zur Organisation von Schulbegleitung“ für das Schuljahr 2026/27 an. Schulbegleiter unterstützen Kinder mit Förderbedarf, damit sie am Schulalltag teilnehmen können. Schulbegleiter sind dabei in der Regel nicht bei der Stadt angestellt, sondern arbeiten über externe Träger. Über die Jahre war die Zahl der Schulbegleitungen in Hamburg deutlich gestiegen – und damit auch die Kosten für die Stadt.

Hamburg: Das plant jetzt die Schulbehörde

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Die Behörde will das System nun umstrukturieren und spricht von einer „sachlich gebotenen Weiterentwicklung“. Doch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Linke sind alarmiert. Der umstrittenste Punkt: Pädagogisch oder sozialpädagogisch ausgebildetes Personal soll künftig nur noch in Ausnahmefällen bewilligt werden. Die Behörde begründet das damit, dass Schulbegleitung eine „nachrangige, helfende Unterstützung“ sei – und keine Bildungs- und Erziehungstätigkeit.

Zudem soll stärker auf Pool- und Kombimaßnahmen gesetzt werden. Schulbegleitungen könnten dadurch flexibler eingesetzt werden – nicht ausschließlich für ein einzelnes Kind.

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Auch steigen die Hürden, überhaupt eine Schulbegleitung zu bekommen. Die Entscheidungen werden zentraler gesteuert. Sogenannte „geringfügige Unterstützungsbedarfe“ soll künftig Personal der Schulbehörde abdecken – Schulbegleitungen werden dafür nicht bewilligt. Auch bei Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen Lernen, Sprache sowie soziale und emotionale Entwicklung soll zunächst geprüft werden, ob die Unterstützung durch Beschäftigte der Schulbehörde und gegebenenfalls durch außerschulische Hilfen erfolgen kann. Erst wenn eine Teilhabe am Schulalltag auf diesem Weg nicht gelingt, kommt eine Schulbegleitung infrage. Für Schüler mit speziellen sonderpädagogischen Förderbedarfen gilt diese Bedingung laut Schreiben nicht.

Lehrer und Linke auf Zinne: „Inklusion ist ein Menschenrecht”

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Die GEW Hamburg sieht die Pläne mit großer Sorge: „Inklusion ist ein Menschenrecht und keine freiwillige Leistung, die je nach Haushaltslage gekürzt werden kann“, sagt Sven Quiring, Vorsitzender der GEW Hamburg. Wer qualifizierte Schulbegleitung zurückfahre und Unterstützung erschwere, verschlechtere die Bildungs- und Teilhabechancen der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Zugleich würden Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte und Schulen mit zusätzlichen Herausforderungen allein gelassen. Das Recht auf inklusive Bildung dürfe nicht durch Sparmaßnahmen ausgehöhlt werden.

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Scharfe Kritik kommt auch von der Linken. „Die angekündigten Veränderungen laufen auf massive Kürzungen hinaus – quantitativ wie qualitativ“, sagt Sabine Ritter. Der Anspruch eines inklusiven Schulsystems werde durch solche Entscheidungen grundsätzlich infrage gestellt. Dass fachlich ausgebildetes Personal künftig nur noch in Ausnahmefällen eingesetzt werden solle, sei „ein echter Skandal“.

Ritter und GEW fordern die Schulbehörde auf, betroffenen Eltern und Schülerinnen und Schülern transparent darzulegen, was die Änderungen für das kommende Schuljahr bedeuten.