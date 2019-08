E-Scooter in Hamburg: Was ist eigentlich erlaubt und was nicht?

Hamburg ist im E-Scooter-Fieber! Aber die neuen Elektroroller werfen auch neue Fragen auf. Wo darf ich mit einem E-Scooter fahren? Kann ich meinen Führerschein verlieren, wenn ich betrunken E-Scooter fahre? Die MOPO beantwortet die wichtigsten Fragen zum Verhalten im Straßenverkehr.

Die sogenannte „Elektrokleinstfahrzeuge-Verodnung“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur regelt seit Mitte Juni, welche Vorschriften für E-Scooter im Straßenverkehr gelten.

Dass diese Vorschrift nötig ist, zeigen die zahlreichen Unfälle mit Elektrorollern in den vergangenen Wochen. Zuletzt verletzte sich in Hamburg ein 15-Jähriges Mädchen, als es auf der Ludwig-Erhard-Straße von einem Taxi angefahren wurde. Womöglich fuhr es auf dem Radweg in der falschen Richtung.

Bevor die Fahrt losgeht, sollte man sich also genau informieren, was auf einem E-Scooter erlaubt ist.

Wo darf ich mit dem E-Scooter fahren?

E-Scooter dürfen auf Radwegen und Radfahrstreifen fahren. Wenn diese fehlen, ist es auch erlaubt, die Fahrbahn oder außerorts den Seitenstreifen zu benutzen. Gehwege, Fußgängerzonen sowie Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung dürfen nicht befahren werden. Ausgenommen sind Wege, die durch das Zeichen „E-Scooter frei“ gekennzeichnet sind. Aber Achtung: Entsprechende Schilder für Radfahrer gelten nicht automatisch für E-Scooter. Wie auf einem Fahrrad muss auch auf einem E-Scooter, sofern keine Blinker oder ähnliches vorhanden sind, ein Richtunsgwechsel mit einem Handzeichen angezeigt werden.

Gibt es ein Mindestalter für E-Scooter und benötige ich einen Führerschein?

Ab 14 Jahren dürfen E-Scooter genutzt werden. Einen Führerschein oder eine Mofa-Prüfbescheinigung benötigt man nicht.

Muss ich einen Helm tragen?

Eine Helmpflicht gibt es aktuell nicht für E-Scooter. Die meisten Anbieter empfehlen jedoch aus Sicherheitsgründen des Tragen eines Helms.

Darf ich mit Promille auf den E-Scooter?

Für E-Scooter gelten dieselben Promille-Grenzen wie für Autofahrer. Ab 0,5 Promille gilt das Fahren mit dem E-Scooter als Ordnungswidrigkeit und ein Bußgeld kann fällig werden. In diesem Fall wären das 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat. Darüber hinaus gibt es zwei Punkte im Fahreignungsregister.

Allerdings kann schon das E-Scooter-Fahren mit 0,3 Promille strafbar sein, wenn man nicht mehr in der Lage ist, am Straßenverkehr teilzunehmen. Für unter 21-Jährige und Führerschein-Neulinge in der Probezeit gilt auf dem E-Scooter die Null-Promille-Grenze.

Wie verhalte ich mich, wenn ich mit Freunden fahren will?

Jeder nur einen Roller: Die Mitnahme von Personen oder Gegenständen auf einem E-Scooter ist verboten. In einer Gruppe von E-Scootern darf man nur einzeln hintereinander und niemals nebeneinander fahren.

Muss ich meinen E-Scooter versichern?

Ja. Die Elektroroller gelten als Kraftfahrzeuge und sind versicherungspflichtig. Eine Versicherungsplakette zum Aufkleben dient hierfür als Nachweis. Ansonsten können 40 Euro Bußgeld fällig werden.

Worauf muss ich vor dem Kauf eines E-Scooters achten?

Wer einen E-Scooter kaufen möchte, sollte darauf achten, dass der Roller eine gültige Betriebserlaubnis, eine Lenk- oder Haltestange und funktionstüchtige Bremsen und Beleuchtung hat. Die zulässige Maximalgeschwindigkeit für E-Scooter beträgt 20 Kilometern pro Stunde, die zulässige Leistungsbegrenzung bei 500 Watt (1400 bei selbstbalancierenden Fahrzeugen).