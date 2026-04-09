Sie werden immer mehr: Seit ihrem Start im Jahr 2019 hat sich die Zahl der E-Scooter in Hamburg vervielfacht. Seit Mitte März mischt sogar ein fünfter Anbieter auf dem Markt mit. Für die einen sind die Roller eine praktische Alternative zum Fahrrad, für andere ein Sicherheitsrisiko – vor allem für Fußgänger. Vor einem Jahr hat die Stadt deshalb einen neuen Vertrag mit den Anbietern geschlossen – und kassiert seitdem ordentlich Gebühren. Gleichzeitig greift sie stärker durch. Wofür die Einnahmen verwendet werden:





