E-Scooter bekommen virtuelle Parkplätze: Riesenschritt gegen das Rollerchaos

Hamburgs Verkehrsbehörde will das Chaos mit falsch abgestellten E-Scootern an viel genutzten Haltestellen eindämmen. Künftig dürfen die Roller dort nur noch in digital festgelegten Bereichen abgestellt werden.

Dazu hat die Behörde nach eigenen Angaben an 100 ausgewählten Haltestellen im Stadtgebiet rund 370 solcher virtueller Abstellflächen eingerichtet. Der Clou dabei: Wer seinen E-Scooter dort nicht innerhalb dieser Bereiche abstellt, kann die E-Roller-Leihe nicht beenden.

E-Scooter: „Pragmatische Lösung für mehr Ordnung“

E-Scooter würden vor allem für kürzere Distanzen zur Bahn oder Bushaltestelle genutzt, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). „Damit die E-Roller aber besonders dort nicht zu Hindernissen für andere Verkehrsteilnehmer werden, müssen sie unbedingt sicher und geordnet abgestellt werden.“ Mit den digitalen Abstellflächen gebe es nun eine pragmatische Lösung für mehr Ordnung an den Stellen, wo besonders viele Fahrzeuge genutzt würden.

Die neuen durch sogenanntes Geofencing definierten Abstellflächen an den Haltestellen sind den Angaben zufolge nicht durch Markierungen auf dem Asphalt sichtbar, sondern existieren rein virtuell. Die Standorte seien in den Apps der jeweiligen E-Scooter-Anbieter hinterlegt. Und wer versuche, seinen Scooter außerhalb dieser Zonen abzustellen, könne die Miete in der App nicht beenden.

Behörde: Flexibilität des neuen Systems großer Pluspunkt

Aus Sicht der Verkehrsbehörde ist vor allem die Flexibilität der rein digitalen Lösung ein Pluspunkt. Denn sollte sich die Verkehrssituation an einer Haltestelle ändern, könnten die digital ausgewiesenen Flächen ohne baulichen Aufwand verschoben oder gelöscht werden.

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Die digitalen Abstellflächen ergänzten die 54 bereits bestehenden festen Parkzonen für E-Scooter im gesamten Stadtgebiet. In Harburg entstünden zudem zur Zeit 30 weitere sichtbare Abstellflächen bis Ende Mai. (dpa/mp)