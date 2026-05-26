E-Mobilität: Hamburg vermeldet neuen Ladesäulen-Rekord

Hamburg baut die Ladeinfrastruktur für E-Autos weiter aus. Nach aktuellen Zahlen wächst die Zahl öffentlicher Ladepunkte in der Hansestadt schneller als in vielen anderen Großstädten. Gleichzeitig zeigt sich: Vor allem Menschen mit Wohneigentum nutzen bislang Elektroautos.

Nach Zahlen der Bundesnetzagentur stieg die Zahl öffentlich zugänglicher Ladepunkte in Hamburg zwischen April 2025 und April 2026 um rund 40 Prozent auf 5063. Bundesweit lag das Wachstum im selben Zeitraum bei etwa 28 Prozent. Neben der städtischen Hamburger Energiewerke Mobil GmbH betreiben auch mehrere private Unternehmen Ladepunkte in der Stadt.

Die Politik ist erfreut über die Bilanz

Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard bezeichnete die mehr als 1300 neuen Ladepunkte innerhalb eines Jahres als wichtigen Schritt für die Elektromobilität in Hamburg. Verkehrssenator Anjes Tjarks verwies auf die steigende Nachfrage nach Ladeinfrastruktur im Alltag. Auch Umweltsenatorin Katharina Fegebank sieht in der Elektromobilität einen wichtigen Bestandteil der Hamburger Klimapolitik.

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Erfolgreiche Digitalisierung macht es möglich

Nach Angaben der Stadt trägt auch ein digitales Antragsverfahren zum Ausbau bei. Das Hausanschluss-Portal Hamburg ermöglicht einfache Prozesse, ob für Ladesäulen oder private Ladepunkte. Das Portal hat die Hamburger Energienetze eingerichtet. So werden Anschlussangebote in rund zehn Tagen erstellt. Für größere Ladeparks dauert es etwa vier Wochen.

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Auch die Plattform „eRound“ wird inzwischen von mehreren Ladeinfrastruktur-Anbietern in Hamburg genutzt. Sie soll Daten rund um Ladevorgänge bündeln und Prozesse vereinfachen.

Immobilieneigentümer fahren die meisten E-Autos

Nach Angaben der Hamburger Verkehrsbehörde waren Ende März 2026 in Hamburg 45.422 reine Elektroautos sowie 30.345 Plug-in-Hybride zugelassen. Gleichzeitig bestätigt sich ein bundesweiter Trend: E-Autos werden bislang vor allem von Menschen mit Eigenheim oder Eigentumswohnung genutzt – auch wegen der Möglichkeit, private Wallboxen zu installieren.

Laut Daten des Versicherers HUK gehören bundesweit rund 81 Prozent der privat genutzten E-Autos Menschen mit Wohneigentum. In Großstädten liegt der Anteil von Elektroautos deshalb häufig unter dem Bundesdurchschnitt, da dort vergleichsweise wenige Menschen Eigentum besitzen. In Hamburg lag der Anteil reiner Elektroautos zuletzt bei rund fünf Prozent. Durch den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur sollen künftig auch mehr Mieter erreicht werden.