In Hamburg sind immer mehr Autofahrer elektrisch unterwegs. Im Vergleich mit anderen Bundesländern hat die Hansestadt den größten Anteil von E-Autos, gemessen an allen Pkws in Stadtstaat. Drei weitere Nord-Bundesländer finden sich immerhin noch in den Top Ten – nur eines ist unter den Schlusslichtern.

Rund 6 Prozent der Hamburger Pkw sind laut aktuellen Zahlen des Kraftfahrtbundesamts ein E-Auto (Stand: 1. Juli 2026). Das klingt erst mal nach wenig, aber Hamburg führt damit tatsächlich die Tabelle an. Im vergangenen Jahr war die Stadt ebenfalls Spitzenreiter, damals noch mit 4,7 Prozent.

Hamburg ist das Bundesland mit den meisten E-Autos

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Auf Platz 2 liegt Deutschlands südlichstes Bundesland: In Bayern beträgt der Anteil an E-Autos rund 5,4 Prozent. Damit haben die Bayern ordentlich aufgeholt. Im vergangenen Jahr war Baden-Württemberg noch auf Platz 2.

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In diesem Jahr schafft es Baden-Württemberg nur auf Platz 4 hinter Hessen (jeweils rund 5,3 Prozent). Auf Platz 5 liegt Niedersachsen (rund 5,2 Prozent), gefolgt von Schleswig-Holstein (rund 5 Prozent). Die anderen Stadtstaaten, Berlin und Bremen, belegen die Ränge neun mit rund 4,5 Prozent und zehn mit rund 4,1 Prozent. Schlusslichter sind unverändert Mecklenburg-Vorpommern mit rund 2,5 Prozent und Sachsen-Anhalt mit rund 2,4 Prozent.