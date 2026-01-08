Steckdose statt Ladesäule? In Hamburg startet ein Pilotprojekt, das ein zentrales Problem der Elektromobilität lösen soll – direkt am Bordstein und fast unsichtbar. Die Idee klingt simpel, die Erwartungen sind groß. Doch ob der Plan wirklich aufgeht, ist umstritten. Ein erster Bezirk wagt jetzt den Test.





Erstmals sollen Autofahrer in Hamburg ihr Elektrofahrzeug an Steckdosen in Bordsteinen aufladen können. Einen ersten Pilotversuch mit sogenannten Ladebordsteinen hat der Bezirk Wandsbek kürzlich beschlossen. Der für dieses Jahr angekündigte Test soll zeigen, ob die ebenerdigen Anschlüsse als Alternative zu platzraubenden Ladesäulen taugen.