Islamismus: Dutzende Hamburger Schulen baten um Hilfe

Übergriffe muslimischer Schüler auf nicht muslimische Mitschüler machen in Hamburg derzeit Schlagzeilen. Auch die Schulsenatorin äußerte sich bereits. In einer Antwort auf eine CDU-Anfrage listet der Senat nun auf, wie häufig Schulen um Rat suchten.

Dutzende Male haben sich Hamburger Schulen im vergangenen und im laufenden Schuljahr wegen islamistischer Vorfälle an die Schulbehörde gewandt. 22 Beratungsanfragen gingen an das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI), wie aus der Senatsantwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Weitere 50 Anfragen seien im vergangenen und laufenden Jahr an die Beratungsstelle Gewaltprävention der Schulbehörde gerichtet worden.

In seiner Antwort verweist der Senat darauf, dass die Anfragen „ausdrücklich nicht als bestätigte Radikalisierungs- oder Extremismusfälle zu interpretieren“ sind, „sondern als Beratungsanfragen, innerhalb derer ein Radikalisierungsverdacht geklärt wird und ein schulischer Umgang ermöglicht werden soll“. Zur Zahl der bestätigten Fälle machte der Senat keine Angaben.

Senat will Schulen vor Stigmatisierung schützen

Hinsichtlich rechtsextremistischer Vorfälle gingen den Angaben zufolge im fraglichen Zeitraum 14 Beratungsanfragen beim LI und weitere 19 bei der Beratungsstelle Gewaltprävention ein. Im Zusammenhang mit linksextremen Vorfällen gab es lediglich eine Anfrage bei der Beratungsstelle.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Der Sadist aus dem Kinderzimmer : Der Fall „White Tiger“ – jetzt spricht der Vater

Der Fall „White Tiger“ – jetzt spricht der Vater Absturz eines Medizin-Unternehmers : Warum jetzt Tausende Patienten in Not sind

Warum jetzt Tausende Patienten in Not sind Die Mega-Projekte in der Innenstadt : Es wird chaotisch am Hauptbahnhof

Es wird chaotisch am Hauptbahnhof Odyssee für einen Studienplatz : Wie eine junge Hamburgerin um ihren Medizin-Traum kämpft

Wie eine junge Hamburgerin um ihren Medizin-Traum kämpft Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Wen HSV und St. Pauli verpflichten wollen & der Dauerkarten-Report : Was sie kosten – und warum Fans chancenlos sind

Wen verpflichten wollen & : Was sie kosten – und warum Fans chancenlos sind 20 Seiten Plan7: Kubas Salsa-Star in Hamburg, 160 Stiftungen feiern Aktionstage & ein ganzer Stadtteil wird zur Bühne bei der Altonale

Die Zahl der Beratungsanfragen an das LI habe sich insgesamt „im Vergleich zu den Vorjahren nicht relevant statistisch erhöht“, heißt es in der Senatsantwort. Das Gros der Anfragen kam von Gymnasien und Stadtteilschulen. Es gab aber auch von Grundschulen sechs Anfragen zu islamistischen und eine zu rechtsextremen Vorfällen. Welche Schulen im Einzelnen um Rat fragten, wurde nicht mitgeteilt.

„Der Senat sieht in ständiger Praxis von der öffentlichen Benennung von Schulnamen oder weiteren Informationen zu Beratungs- und Vermittlungsanfragen ab, um eine Stigmatisierung einzelner Schulen zu verhindern“, hieß es.

CDU wirft Schulsenatorin Fahrlässigkeit vor

Die Bildungsexpertin der CDU-Fraktion, Birgit Stöver, warf Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) vor, das Thema totschweigen zu wollen. „Eine Schulsenatorin, die Beratungsanfragen nicht als Warnsignal versteht und regionale Entwicklungen hinter Verschwiegenheit versteckt, handelt fahrlässig“, sagte sie der dpa. Hinsichtlich der in den vergangenen Wochen bekanntgewordenen Vorfällen mit islamistischem Hintergrund beschwichtige der Senat bewusst. „Konkrete Schulstandorte und Häufungstendenzen bleiben unbenannt“, monierte Stöver.

„Wenn Schüler durch radikale Äußerungen auffallen, reicht es nicht, im Verweis auf Datenschutz und pädagogische Selbstverantwortung abzuwiegeln – dann muss gehandelt werden.“ Sie forderte eine Statistik zu extremismusbezogenen Vorkommnissen im Bildungsbereich. „Wir brauchen endlich eine belastbare Datengrundlage, transparente Verfahren und eine Verpflichtung, Erfahrungen und Erlebnisse in unterrichtliche Praxis und Schulordnungen einzubinden.“

Bekeris räumt islamistische Übergriffe ein

Angesichts von Presseberichten über eine ganze Reihe von Übergriffen muslimischer Schüler auf nicht muslimische Mitschüler hatte Bekereis in dieser Woche eingeräumt: „Es gab Vorfälle, nicht in der Masse, wie es im Moment die Berichterstattung suggeriert, aber es gibt diese Vorfälle“.

Zugleich hatte die Senatorin zusammen mit Vertretern der christlichen Kirchen, der muslimischen Verbände und Gemeinschaften sowie der Alevitischen und Jüdischen Gemeinde eine Erklärung unterzeichnet, in der für einen respektvollen Umgang an den Schulen der Stadt geworben wird.

Das könnte Sie auch interessieren: Radikale muslimische Schüler: So will Hamburg das Problem jetzt angehen

Alle, die in den Einrichtungen Verantwortung trügen, „zeigen Haltung, wenn Menschen übergriffig werden oder selbst von anderen bedrängt werden“, heißt es darin. Und: „Kita und Schule zeigen Haltung, wenn wegen nicht akzeptabler Vorfälle ganze Gruppen unter Generalverdacht gestellt werden oder einzelne aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit ausgegrenzt oder gar diffamiert werden.“ (dpa/mp)