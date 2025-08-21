Es klingt ungeheuerlich: Der Kontakt zu den späteren Entführern der Block-Kinder soll über den HPA-Chef Jens Meier entstanden sein. Tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft bereits im Oktober 2024 die Privaträume des Hafenchefs durchsuchen lassen, nachdem sie auf dem Handy des mitangeklagten Familienanwalts der Familie Block eine verdächtige Chatnachricht von Meier gefunden hatte. Auch Christina Block hatte in ihrer Aussage den HPA-Chef namentlich erwähnt.



