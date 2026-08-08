Hamburg
Drohnen-Alarm am Hamburger Airport: Betrieb kurzfristig eingestellt
Alarm am Airport: Am Samstagabend gab es Hinweise auf eine fliegende Drohne am Hamburger Flughafen. Der Flugbetrieb wurde kurzfristig unterbrochen.
Der Alarm ging am Samstagabend gegen 19.50 Uhr bei der Polizei ein: Am Hamburger Airport sei ein „unbekanntes, fliegendes Objekt“ gesichtet worden.
Für rund 15 Minuten durften keine Flieger starten oder landen, so ein Polizeisprecher. Der Betrieb wurde eingestellt, um die mutmaßliche Drohne zu suchen. Die Einsatzkräfte fanden aber nichts Verdächtiges, sodass der Betrieb schnell wieder aufgenommen wurde.
Drohnen-Verdacht am Airport: Das steckt dahinter
Ein Zeuge hatte das Flugobjekt fotografiert. Inzwischen deute vieles darauf hin, dass es sich um einen Heißluftballon gehandelt habe, so der Sprecher des Lagedienstes zur MOPO.
Die Sorgen um einen weiteren Angriff auf einen deutschen Flughafen sind groß, seit am späten Dienstagabend am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden war – in unmittelbarer Nähe ukrainischer Transportflugzeuge.
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Seitdem ermitteln die Behörden, wer hinter dem Vorfall steckt. Ein konkreter Tatverdacht ist bislang nicht öffentlich bekannt, US-Medien berichten aber über Hinweise auf eine russische Herkunft des Flugkörpers. Das Wall Street Journal schreibt, die Drohne gehöre wahrscheinlich der russischen Regierung.
Die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen Leipzig wurden inzwischen verschärft. Die Polizei richtete einen neuen Wachposten mit Spezialradar ein, zudem ist dort Drohnenabwehr im Einsatz.
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