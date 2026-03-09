Ein verfallendes Gebäude, der Eigentümer pleite und nicht greifbar, weil er ständig in China weilt. Der Bezirk hat die Reißleine gezogen und ein Gründerzeithaus unter Zwangsverwaltung gestellt. Der für Drogenkonsum und Vermüllung berüchtigte Innenhof ist verriegelt. Die Bezirkspolitik fordert die Stadt auf, zu helfen. Denn viele Immobilien im Problem-Viertel befinden sich mittlerweile in einem für die Mieter gefährlichen Zustand.





