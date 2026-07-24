Ein Knete-Set ist mit hochkonzentrierten Konservierungsstoffen belastet, das kann allergische Reaktionen auslösen.

Das Logo des Discounters „Action“ picture alliance / NurPhoto | Marcin Golba

Das fünfteilige Knetmassen-Set mit der „Action” Artikelnummer 3202336 wurde vom Hersteller „Free & Easy” zurückgerufen. Grund dafür ist der hochkonzentrierte Anteil der Konservierungsstoffe Methylisothiazolinon (MI) und Methylchloroisothiazolinon (MCI), welcher den gesetzlich erlaubten Wert überschreitet.

Diese Substanzen können im Hautkontakt bei sensibilisierten Personen allergische Reaktionen wie Kontaktdermatitis auslösen. Der Rückruf gilt deutschlandweit für alle „Action” Filialen. Auch Hamburg ist betroffen.

Dieses Knet-Set wurde bei Action verkauft und wurde nun vom Hersteller zurückgerufen. Free & Easy

Sollten Sie den Artikel zwischen 4. November 2025 bis zum 6. Mai 2026 gekauft haben, sollten Sie aufhören, ihn zu benutzen und ihn in die Filiale zurückbringen. Dort wird der komplette Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage eines Belegs. (js)

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