Neues Leben für Ex-Karstadt: Um Leerstand und Spekulationen zu verhindern, hatte die Stadt die ehemaligen Karstadt-Standorte in Harburg und Bergedorf gekauft. Am Montagabend äußerte sich Finanzsenator Andreas Dressel in der Bezirksversammlung zur Zukunft des Harburger Hauses.

Der zur Finanzbehörde gehörende Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) hatte 2023 das Vorkaufsrecht für das etwa 7000 Quadratmeter große Areal am Schloßmühlendamm in Harburg ausgeübt. 2024 wurde das Grundstück formal an die Stadt übergeben.

Der zur Finanzbehörde gehörende Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) hatte vor zwei Jahren das etwa 7000 Quadratmeter große Areal am Schloßmühlendamm in Harburg gekauft.

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„Die Immobilie soll auch ein Zentrum für öffentliche Nutzungen werden und es soll Wohnraum entstehen“, schreibt Dressel auf Facebook. Die Details der Mischnutzung müssen noch festgelegt werden. Der Senat habe die Bürgerschaft nun gebeten, ihre Zustimmung zu einem möglichen Verkauf oder Teilverkauf des Grundstücks zu geben.

Ex-Karstadt in Harburg: Senat bringt Teilverkauf ins Spiel

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„Eine Machbarkeitsstudie soll Entscheidungsgrundlage dafür sein, welche Grundstücksteile verkauft und welche durch die Stadt Hamburg selbst entwickelt werden können. Öffentliche Nutzungen sollen dabei im Eigentum der Stadt verbleiben“, so Dressel weiter. Der Bezirk soll weiterhin in den Prozess eingebunden werden.

Geplant ist zudem ein öffentliches Zentrum mit Bücherhalle, Volkshochschule und dem Archäologischen Museum Hamburg. Das Museum ist mit seiner Dependance „Planet Harburg“ bereits heute im ehemaligen Karstadt-Gebäude vertreten.

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Auch in Bergedorf tut sich etwas: Die Stadt hat die Flächen am Sachsentor und am Bergedorfer Markt mit zusammen rund 4200 Quadratmetern im Mai 2026 erworben. Das frühere Warenhaus am Sachsentor steht seit 2021 leer, das zweite Grundstück ist nach dem Abriss des Gebäudes noch unbebaut. Die bisherigen Pläne sehen Geschäfte und Gastronomie im Erdgeschoss sowie Wohnungen in den oberen Etagen vor. (abu)