Dreister Diebstahl: Bronzeskulptur vor Gymnasium geklaut

Unbekannte haben am vierten Adventswochenende eine wertvolle Bronzeskulptur vor dem Haupteingang des Albrecht-Thaer-Gymnasiums in Hamburg-Stellingen gestohlen, wie die Polizei bestätigt. Seit dem Umzug der Schule an den Wegenkamp prägte das Kunstwerk den Eingangsbereich. Die Polizei ermittelt.

Das Kunstwerk stammt aus dem Jahr 1947 und wurde von dem Bildhauer Prof. Gustav Seitz geschaffen. Es war ein prägender Bestandteil des Schulgeländes. Schulleitung und Kollegium zeigen sich erschüttert über den Diebstahl der Bronzeskulptur. Auch nach den Weihnachtsferien werde die Lücke für die Schülerinnen und Schüler deutlich sichtbar sein.

Bronzeskulptur gestohlen: Gymnasium bittet um Hinweise

Schulleiter René Castan findet klare Worte: „Wir appellieren an die Öffentlichkeit, uns zu helfen, die Skulptur zurückzubekommen.“

Die Polizei wurde unmittelbar nach Bekanntwerden des Diebstahls informiert. Die Ermittlungen dauern an – bislang gibt es keine neuen Erkenntnisse. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Bronzeskulptur geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei oder direkt beim Albrecht-Thaer-Gymnasium zu melden.