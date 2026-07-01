Schlagermove auf St. Pauli: Am ersten Juli-Wochenende verwandeln sich Reeperbahn, Landungsbrücken und Heiligengeistfeld wieder in ein knallbuntes Meer aus Feierwilligen. Der Schlagermove steigt in diesem Jahr zum 28. Mal – und bringt gleich drei Neuheiten mit.

Gute Nachrichten für diejenigen, die beim 28. Schlagermove auf einem der Wagen mitfahren: Hinterher steigt noch die Truck-Party auf dem Heiligengeistfeld. Christian Charisius/dpa

Am Motto „Ein Festival der Liebe“ hat sich seit dem ersten Schlagermove auf St. Pauli nichts geändert. Einige Neuerungen gibt es in diesem Jahr aber doch, wie das Hamburger Abendblatt zuerst berichtete.

Los geht es bereits am Freitag, 3. Juli, mit einem Warm-up auf dem Heiligengeistfeld. Dort steigt ab 18.30 Uhr erstmals ein Schlagermove-Konzert unter freiem Himmel. Mit dabei ist Schlager-Legende Michael Holm, der auf der Bühne Hits wie „Mendocino“ und „Barfuß im Regen“ singen wird.

Außerdem stehen Mike Leon Grosch, Anna-Maria Zimmermann, Daniel Johnson und das Duo Die JunX auf der Bühne. Zwischen den Auftritten sorgt DJ Vossi für Stimmung unter den Schlagerfans. Das Open-Air-Konzert soll bis 1 Uhr dauern. Die Künstler treten in unterschiedlich langen Slots von 20 bis 45 Minuten auf. Tickets kosten 34,90 Euro plus Gebühren.

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Schlagermove 2026: 49 Trucks ziehen durch St. Pauli

Kostenlos wird es dann am Sonnabend, 4. Juli: Zum großen Umzug werden zwischen 300.000 und 400.000 Besucherinnen und Besucher in schrill-bunten Schlager-Outfits erwartet.

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Die diesjährige Strecke führt vom Heiligengeistfeld über den Millerntorplatz, die Helgoländer Allee, die Landungsbrücken, die St. Pauli Hafenstraße und die Reeperbahn zurück zum Heiligengeistfeld. Die Aufstellung der Trucks beginnt um 13 Uhr, um 15 Uhr setzen sich die ersten Wagen in Bewegung. Gegen 18 Uhr werden sie zurückerwartet.

Insgesamt 49 Trucks sind in diesem Jahr angemeldet. Erstmals ist hierbei auch das „Deutsche Eck“ dabei – ein Kultlokal vom Ballermann auf Mallorca. Entlang der Schlagermove-Strecke haben die Veranstalter für die feiernden Massen an zahlreichen Punkten WC-Anlagen und Meldestellen für Notfälle eingerichtet.

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Die Karte zeigt, wo Teilnehmer auf dem Schlagermove Erleichterung finden – oder medizinische Hilfe Schlagermove





Nach dem Umzug steigt erstmals die Truck-Party auf dem Heiligengeistfeld

Neu ist in diesem Jahr auch die Truck-Party auf dem Heiligengeistfeld. Wenn die Wagen nach dem Umzug dort eintreffen, können die Gäste bis 0 Uhr weiterfeiern. Das war bisher nicht möglich: Im vergangenen Jahr mussten noch alle vor dem Heiligengeistfeld aussteigen.

Und wer danach immer noch nicht genug hat von „Ibiza“, „Anita“ und Co., kann direkt weiterziehen: Ebenfalls neu ist nämlich die „Aftermove-Party“ im Docks am Spielbudenplatz. Sie beginnt bereits um 18 Uhr und läuft bis 2.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro plus Gebühren.