In Hamburg wurde im vergangenen Jahr ein hoher Millionenbetrag als Gewinnsumme beim Lotto-Spielen ausgeschüttet. Ein Gewinner entdeckte seinen gewinnbringenden Lottoschein dabei nur zufällig.

Im vergangenen Jahr machten drei Hamburger Lottospieler einen Millionengewinn. (Symbolbild) IMAGO / Lobeca

In Hamburg konnten im vergangenen Jahr fast 70 Millionen Euro als Gewinne an Lottospielerinnen und -spieler ausgezahlt werden. Darunter waren drei Millionengewinne, wie Lotto Hamburg mitteilte.

Besonders kurios: Einer der neuen Millionäre hatte seinen Lottoschein erst ein Jahr nach der Abgabe beim Aufräumen im Handschuhfach seines Autos wiedergefunden. Der Glückspilz hatte bereits im Mai 2024 rund 2,5 Millionen Euro erspielt.

Lotto Hamburg: Drei neue Millionäre im Jahr 2025

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Im März 2025 jubelte ein Lottospieler zudem über 1,3 Millionen Euro, im August folgte ein 3,2-Millionen-Gewinn. 24 Teilnehmer konnten sich über einen Lottogewinn von mindestens 100.000 Euro freuen.

Gleichzeitig wurden im vergangenen Jahr mehr als 175,5 Millionen Euro für Tippscheine und Lose ausgegeben. Das waren 7,3 Millionen Euro weniger als 2024 und 3,5 Millionen Euro mehr als 2023.

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1,9 Millionen an wichtige Hamburger Projekte

Die städtische Lotteriegesellschaft hat zudem 58,5 Millionen Euro an die Stadt Hamburg abgeführt, die die Gesellschafterin von Lotto Hamburg ist. Die prozentuale Aufteilung von Lotteriesteuer, Konzessionsabgabe und Gewinnabführungen ist im Glücksspielstaatsvertrag festgelegt. Das Geld landet gesammelt im Hamburger Haushalt.

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Zudem sind 1,9 Millionen Euro der Lotto-Einnahmen an wichtige Hamburger Projekte aus den Bereichen Wohlfahrt, Sport, Denkmalschutz sowie Natur- und Katastrophenschutz geflossen.

Fast 390 Annahmestellen in Hamburg

Unter dem Strich blieb dem Unternehmen damit ein Gewinn von 700.000 Euro. Auch dieses Geld geht an die Stadt Hamburg beziehungsweise wird als Gewinnrücklage einbehalten.

Das meiste Geld – 42 Prozent – wird übrigens durch Lottoscheine für die Lotterie 6 aus 49 in die Kasse von Lotto Hamburg gespült. Dahinter folgt der Eurojackpot mit 33 Prozent. Zusammen haben sie 130 Millionen Euro erwirtschaftet.

In Hamburg gibt es fast 390 Annahmestellen, fast zwei Drittel der Lottoscheine werden noch persönlich dort abgegeben. Der Rest wird digital bei Lotto direkt oder bei lizenzierten Spielevermittlern gekauft. (dpa/mp)