Wegen Bauarbeiten muss die U1 zwischen Lattenkamp und Fuhlsbüttel gesperrt werden. Teile der Strecke sind über 100 Jahre alt.

Fahrgäste der Hamburger U-Bahn-Linie 1 müssen zwischen Lattenkamp und Fuhlsbüttel Nord bis Mitte Oktober auf Busse umsteigen. Die Hochbahn erneuert den Bahnhof Ohlsdorf und tauscht eine Brücke aus.

Die Hamburger U-Bahn-Linie 1 wird von Montag, 13. Juli, an für drei Monate zwischen Fuhlsbüttel-Nord und Lattenkamp gesperrt. Grund dafür sind dringend notwendige Bauarbeiten an der Haltestelle Ohlsdorf und an der Brücke über die Alsterdorfer Straße. Das teilte die Hamburger Hochbahn mit. Am 14. Oktober soll die Strecke wieder freigegeben werden.

Nutzerinnen und Nutzer der U1 müssen in dieser Zeit auf Ersatzverkehr mit Bussen umsteigen. Direktbusse fahren ohne Zwischenstopp zwischen den Haltestellen Langenhorn Markt und Lattenkamp. Außerdem bedienen Ersatzverkehr-Busse alle U-Bahn-Haltestellen zwischen Fuhlsbüttel Nord und Lattenkamp.

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Bahnsteig teilweise 100 Jahre alt

Nach Angaben der Hochbahn muss der in Teilen 100 Jahre alte Bahnsteig an der U1-Haltestelle Ohlsdorf sowie die angrenzende 110 Jahre alte Brücke an der Alsterdorfer Straße erneuert werden. Im August wird eine neue Brücke eingesetzt. Gleichzeitig modernisiere man weitere Bauwerke, Technik und Gleise entlang der Strecke, teilt die Hochbahn mit.

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Insgesamt investiere man 23 Millionen Euro in die Erneuerung, erklärt die Hochbahn. Auch das U5-Projektteam nutze die Sperrung, um an der Haltestelle Sengelmannstraße Baumaßnahmen zu erledigen, die nicht erfolgen können, solange die U1 dort fährt.

Fahrgäste sollten in der Zeit der Streckensperrung die Fahrplanauskunft des HVV im Internet oder über die Apps nutzen, rät die Hochbahn. Mit der Push-Funktion der App erhalte man alle aktuellen Informationen direkt aufs Smartphone. (dpa)