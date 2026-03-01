Draußen sitzen in Hamburg: 42 Adressen für Bier, Kaffee und Eis im Frühling

Pünktlich zum Ferienbeginn hat sich der Winter (vorerst?) verabschiedet. Die Temperaturen sind gestiegen und locken ins Freie. Endlich wieder draußen sitzen in Hamburg! Hier kommen 42 Adressen, um den Frühling zu genießen!

Die Märzferien beginnen. Mehr als 40.000 Fluggäste erwartet der Hamburg Airport deshalb täglich zu Spitzenzeiten. Kann man sich natürlich geben, um in die Sonne zu fliegen. Wer allerdings lieber in Hamburg bleibt, muss auf entspannte Stunden mit Eis, einem kühlen Bier oder heißem Kaffee auch nicht verzichten.

Die MOPO hat pro Bezirk je zwei Biergarten-Adressen, zwei Cafés mit Außenbereich und zwei Eisläden – jeweils mit Adresse, Öffnungstagen/-zeiten und einem kurzen Service-Hinweis für Daheimgebliebene (und später auch Heimkehrer) zusammengetragen, wo es sich nicht nur die Ferien genießen lässt.

Draußen sitzen in Hamburg-Mitte

Biergarten

Altes Mädchen (Schanzenhöfe)

Lagerstraße 28b, 20357 Hamburg

Mo–Do 12:00–22:00, Fr 12:00–22:30, Sa 12:00–22:30, So (Brunch/Servicezeiten, siehe Website).

Großer Hof, viele Plätze, solides Bierprogramm – funktioniert für Feierabend wie Wochenendrunde.

StrandPauli

St. Pauli Hafenstraße 89, 20359 Hamburg

Do 16:00–23:00, Fr 16:00–00:00, Sa 12:00–00:00, So 12:00–18:00 (Wintersaison/wetterabhängig).

Sand, Elbblick, kurzer Weg von den Landungsbrücken – bei Sonne sofort Urlaubsmodus.

Cafés

Nord Coast Coffee Roastery (Deichstraße)

Deichstraße 9, 20459 Hamburg

Mo–So 09:00–17:00.

Für den schnellen Espresso oder den gemütlichen Cappuccino am Fleet – perfekt zwischen City und Speicherstadt.

Café Paris

Rathausstraße 4, 20095 Hamburg

Mo–Sa 09:00–00:00, So/Feiertage 09:30–23:30.

Der Klassiker fürs „Wir setzen uns noch kurz raus“ mitten in der City.

Eisdiele

Luicella’s Ice Cream (Lange Reihe)

Lange Reihe 113, 20099 Hamburg

Täglich 12:00–20:00.

Service: Eis auf die Hand, dann Richtung Alster laufen – funktioniert immer.

Calluna Eispatisserie

Rosenstraße 6, 20095 Hamburg (Altstadt)

Mo–Sa 12:00–18:30 Uhr.

Mitten in der City, perfekt für „Eis auf die Hand“ zwischen Rathaus/Spitalerstraße – eher fein und handwerklich als Massenware.

Draußen sitzen in Hamburg-Altona

Biergarten

Strandperle

Övelgönne 60, 22605 Hamburg

Mo–Fr 10:00–23:30, Sa/So/Feiertage 09:00–23:30.

Service: Kein klassischer Biergarten, aber Elbstrand-Feeling pur – Wind gehört dazu, Blick auch.

Hier kann man zu jeder Uhr- und Jahreszeit draußen sitzen, außer bei Sturmflut: die Strandperle picture alliance / Caro | Muhs Hier kann man zu jeder Uhr- und Jahreszeit draußen sitzen, außer bei Sturmflut: die Strandperle

Klempau’s Paulaner Biergarten an der Milchhalle (Volkspark)

August-Kirch-Straße 55, 22525 Hamburg

Saisonal/wetterabhängig – Mo–Fr 12:00–19:30, Sa 11:00–19:30, So 10:30-19:30.

Der Volkspark-Klassiker: Draußen sitzen, Bier, große Bänke, Spielgeräte für Kinder in Sichtweite – ideal nach dem Spaziergang.

Cafés

Elbgold Ottensen

Ottenser Hauptstraße 35, 22765 Hamburg

Mo–Fr 07:30–18:00, Sa 09:00–18:00, So 10:00–18:00.

Sehr guter Kaffee, draußen Sitzen möglich – perfekt für den Start in den Tag oder den kurzen Koffein-Stop.

Café Schmidt Elbe

Große Elbstraße 212, 22767 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo–So 08:00–18:00.

Klassiker mit Elb-Nähe – ideal für Kaffee und Kuchen nach dem Spaziergang am Wasser, draußen sitzt man hier besonders schön.

Eisdiele

Eisliebe

Bei der Reitbahn 2, 22763 Hamburg

Mo–So 12:00–19:00.

Sehr gute „Kugel und weiter“-Adresse im Ottenser Alltag.

Eisprinzessin

Am Rathenaupark 15, 22763 Hamburg

Di–So 12:00–18:00 Uhr.

Handgemachtes Eis am Rathenaupark – perfekt „to go“ oder kurz auf die Bank im Park, wenn die Sonne rauskommt.

Draußen sitzen in Hamburg-Eimsbüttel

Biergarten

Waldcafé Correll

Niendorfer Gehege 50, 22453 Hamburg

Di–So 11:00–22:00, Küche 12:00–21:00.

Einer der besten Außenplätze im Grünen in Eimsbüttel – perfekt als Ausflugsabschluss. Nebenan Ponyreiten.

Villa im Park

Else-Rauch-Platz 1, 20255 Hamburg

Mo–Do 17:00–24:00, Fr 15:00–02:00, Sa 11:00–02:00, So 11:00–24:00.

Biergarten-Feeling mitten im Viertel mit Blick auf den quirligen Platz – abends sitzt man hier schnell länger.

Café

Glück & Selig

Heußweg 97, 20255 Hamburg

Mo–Fr 08:30–17:00, Sa–So 08:30–18:00.

Beliebtes Frühstückscafé in einem klassischen Altbauquartier – draußen meist schnell voll.

Karlsons

Rutschbahn 15a, 20146 Hamburg

Mo–Fr 09:00–17:00, Sa/So 10:00–18:00.

Skandi-Frühstück und Lunch, draußen sitzen möglich – gut für den langen Vormittag.

Eisdiele

Eisbüttel

Lutterothstraße 45, 20255 Hamburg

Fr–So 13:00–19:00. Später dann auch wieder täglich.

Eis handgemacht, sehr gefragt – Sitzplätze vor der Tür.

Bei „Eisbüttel“ gibt‘s das klassische Spaghettieis – aber auch ausgefallene Sorten wie Mango-Minze. Patrick Sun Bei „Eisbüttel“ gibt‘s das klassische Spaghettieis – aber auch ausgefallene Sorten wie Mango-Minze.

Tropea Eis & Café

Osterstraße 116, 20259 Hamburg

Mo–So 10:30–18:00.

Solide Adresse für italienisches Eis an der Osterstraße – „eine Kugel, dann weiter“ oder draußen sitzen und dem Treiben im Herzen Eimsbüttels zusehen.

Draußen sitzen in Hamburg-Nord

Biergarten

Alsterperle

Eduard-Rhein-Ufer 1, 22087 Hamburg

Mo–So 10:00–21:00

Draußen direkt am Wasser sitzen, Getränk in der Hand, Alsterblick – funktioniert als Biergarten-Ersatz besonders gut, weil man ohne viel Schnickschnack einfach draußen „ein Bier und Sonne“ bekommt.

Der Name verrät es bereits: Auch in der Alsterperle hat man einen Blick aufs Wasser. picture alliance / imageBROKER | Christopher Tamcke Der Name verrät es bereits: Auch in der Alsterperle hat man einen Blick aufs Wasser.

Barmbeker Schachcafé

Rübenkamp 227, 22307 Hamburg

Mo–Fr 11:00–00:00, Sa/So 09:00–00:00.

Bodenständig, gutbürgerlich. Teile des Außenbereichs öffnen in der ersten Märzwoche. Vollständig geöffnet ab April.

Café

Nord Coast

Eppendorfer Baum 20, 20249 Hamburg

Mo–So 09:00–17:00.

Kaffee-Stop zwischen Isemarkt und Eppendorf – draußen schnell besetzt, aber lohnt.

Goldherz (Uhlenhorst)

Hartwicusstraße 20, 22087 Hamburg

Mo–So 09:00–18:00.

Frühstück bis nachmittags, gute Lage am Kanal – ideal für eine Pause draußen nach der Alster-/Kanalrunde.

Eisdiele

Eiscafé Jacobs

Immenhöven 23, 22417 Hamburg

Ab 01.03.: Mo–So 11:00–21:00 Uhr

Alteingesessen in Langenhorn. Ein Besuch lässt sich gut mit einem Spaziergang im Raakmoor verbinden.

Il Gelato

Dorotheenstraße 182, 22299 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo–So 09:00–23:00.

Italienischer Eiscafé-Klassiker in Winterhude – gut für Eis, aber auch für „Wir bleiben noch kurz sitzen“.

Draußen sitzen in Hamburg-Wandsbek

Biergarten

Alte Mühle Bergstedt

Alte Mühle 34, 22395 Hamburg

Mo–Fr 16:30–22:00, Sa/So 12:00–22:00.

Draußen am Wasser – fühlt sich nach Land an, ist aber noch Hamburg. Toller Ausblick!

Gasthaus Quellenhof

Rodenbeker Straße 126, 22395 Hamburg

Mo–So 12:00–22:00.

Klassiker am Alsterwanderweg – ideal nach der Runde durchs Quellental.

Café

Café Reinhardt (Stammhaus Poppenbüttel)

Poppenbüttler Hauptstraße 37, 22399 Hamburg

Café: Mo–So 09:00–18:00 (Bäckerei/Konditorei ab 06:00, So ab 08:00).

Terrasse im Alstertal – Kuchenbank mit Tradition und super Frühstück.

Frühstücken kann man im Alstertal besonders gut im „Café Reinhardt”. Florian Quandt Frühstücken kann man im Alstertal besonders gut im „Café Reinhardt”.

Das Leben isst schön!

Wiesenhöfen 7, 22359 Hamburg

Mi–Fr 09:00–18:00, Sa/So 10:00–18:00.

Café mit Sonnenterrasse – gut für Frühstück, Kuchen und eine Pause im Grünen rund um den Volksdorfer Ortskern.

Eisdiele

Eiscafé Venezia

Schweriner Straße 3, 22143 Hamburg

Mo–Sa 09:30–19:00, So 10:30–18:30.

Eis holen, durch Rahlstedt laufen – unkompliziert.

Eiscafé Jacobs

Schloßstraße 108, 22041 Hamburg (Wandsbek)

Mo–Fr 10:30–19:00, Sa/So 11:00–19:00 (Ab 01.03.2026)

Institution an der Schloßstraße – viele Sorten, oft Schlange, aber es geht zügig. Ideal „to go“ durchs Quarree-/Wandsbek-Markt-Umfeld.

Draußen sitzen in Hamburg-Bergedorf

Biergarten

Berger’s am Serrahn

Serrahnstraße 2, 21029 Hamburg

Mo–So 11:00–22:00.

Draußen am Wasser sitzen und genießen – Bergedorfer Hafenbecken, sehr angenehm.

Der Serrahn am Bergedorfer Hafen. picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde Der Serrahn am Bergedorfer Hafen.

Zum Alten Bahnhof

Odemanns Heck 5, 21039 Hamburg

Mo 07:30–15:00, Di–Sa 07:30–21:00. So 07:30–18:00.

Ausflugslokal-Atmosphäre in den Vierlanden – viel Luft, eher „Landgasthaus mit Draußen“ als klassischer Biergarten, aber genau der passende Plan B im März, wenn Zollenspieker noch Winterpause hat.

Café

Café Chrysander

Chrysanderstraße 61, 21029 Hamburg

Di/Fr 09:00–18:00, Mi/Do/Sa/So 12:00–18:00.

Terrasse am Schlosspark – ideal für Kaffee nach dem Spaziergang.

Café La Petite Rue

Sachsentor 29, 21029 Hamburg

Mo–Sa 09:00-18:00, So 11:00–18:00.

Kleine Pause in der Fußgängerzone – Kaffee, Kuchen, weiter.

Eisdiele

Eis Capriani

Bergedorfer Markt 3, 21029 Hamburg

Mo–Sa 10:00–21:00, So 12:00–21:00.

Zentraler geht’s nicht – Eis auf die Hand und ab durch die City.

ItalGel Eiscafe

Alte Holstenstraße 75, 21029 Hamburg

Mo–Do 10:00–19:00, Fr/Sa 10:00–20:00, So 12:00–19:00.

Service: Gute Alternative, wenn am Markt alles voll ist.

Draußen sitzen in Hamburg-Harburg

Biergarten

Landhaus Jägerhof

Ehestorfer Heuweg 12–14, 21149 Hamburg

Mi–So 11:00–22:00.

Harburgs „echter“ Biergarten: draußen sitzen, rustikal essen, viel Platz.

Bierbrunnen (Lämmertwiete – Biergarten-Feeling im Zentrum)

Lämmertwiete 1, 21073 Hamburg

Mo–Do 18:00–01:00, Fr/Sa 18:00–04:00, So 18:00–01:00.

Kein Park-Biergarten im klassischen Sinne, aber Harburg-Zentrum pur: draußen ein Bier, drinnen Kneipe – abends wird’s lebendig. Dazu weitere gastronomische Optionen mit Außenbereich in der Lämmertwiete.

Die historische Lämmertwiete in der Harburger Altstadt. picture alliance / imageBROKER | Torsten Krüger Die historische Lämmertwiete in der Harburger Altstadt.

Café

Vintage Café Harburg

Karnapp 5, 21079 Harburg

Sa/So 10:00–19:00.

Wochenend-Spot – perfekt für spätes Frühstück nach dem Binnenhafen-Spaziergang.

Fischhalle Harburg

Kanalplatz 16, 21079 Hamburg

Mi/Do 12:00–17:00, Fr 17:00–22:00, Sa 15:00–22:00, So 14:00–18:00.

Draußen am Hafenbecken sitzen – Harburg kann sehr maritim.

Eisdiele

Eiscafé Piccolino

Hölertwiete 5, 21073 Hamburg

Mo–Sa 09:30–19:30, So 10:30–19:30.

Klassisches City-Eiscafé – schnell eine Kugel „to go“, bei gutem Wetter auch perfekt für den kurzen Stopp draußen.

Eis-Café Adriatico

Seeveplatz 1, 21073 Hamburg

Mo–Sa 09:30–20:00.

Zentral am Seeveplatz – perfekte „Eis-to-go“-Adresse in Harburg, wenn man zwischen Harburg Arcaden und Innenstadt unterwegs ist.