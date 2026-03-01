Draußen sitzen in Hamburg: 42 Adressen für Bier, Kaffee und Eis im Frühling
Pünktlich zum Ferienbeginn hat sich der Winter (vorerst?) verabschiedet. Die Temperaturen sind gestiegen und locken ins Freie. Endlich wieder draußen sitzen in Hamburg! Hier kommen 42 Adressen, um den Frühling zu genießen!
Die Märzferien beginnen. Mehr als 40.000 Fluggäste erwartet der Hamburg Airport deshalb täglich zu Spitzenzeiten. Kann man sich natürlich geben, um in die Sonne zu fliegen. Wer allerdings lieber in Hamburg bleibt, muss auf entspannte Stunden mit Eis, einem kühlen Bier oder heißem Kaffee auch nicht verzichten.
Die MOPO hat pro Bezirk je zwei Biergarten-Adressen, zwei Cafés mit Außenbereich und zwei Eisläden – jeweils mit Adresse, Öffnungstagen/-zeiten und einem kurzen Service-Hinweis für Daheimgebliebene (und später auch Heimkehrer) zusammengetragen, wo es sich nicht nur die Ferien genießen lässt.
Draußen sitzen in Hamburg-Mitte
Biergarten
Altes Mädchen (Schanzenhöfe)
Lagerstraße 28b, 20357 Hamburg
Mo–Do 12:00–22:00, Fr 12:00–22:30, Sa 12:00–22:30, So (Brunch/Servicezeiten, siehe Website).
Großer Hof, viele Plätze, solides Bierprogramm – funktioniert für Feierabend wie Wochenendrunde.
StrandPauli
St. Pauli Hafenstraße 89, 20359 Hamburg
Do 16:00–23:00, Fr 16:00–00:00, Sa 12:00–00:00, So 12:00–18:00 (Wintersaison/wetterabhängig).
Sand, Elbblick, kurzer Weg von den Landungsbrücken – bei Sonne sofort Urlaubsmodus.
Cafés
Nord Coast Coffee Roastery (Deichstraße)
Deichstraße 9, 20459 Hamburg
Mo–So 09:00–17:00.
Für den schnellen Espresso oder den gemütlichen Cappuccino am Fleet – perfekt zwischen City und Speicherstadt.
Café Paris
Rathausstraße 4, 20095 Hamburg
Mo–Sa 09:00–00:00, So/Feiertage 09:30–23:30.
Der Klassiker fürs „Wir setzen uns noch kurz raus“ mitten in der City.
Eisdiele
Luicella’s Ice Cream (Lange Reihe)
Lange Reihe 113, 20099 Hamburg
Täglich 12:00–20:00.
Service: Eis auf die Hand, dann Richtung Alster laufen – funktioniert immer.
Calluna Eispatisserie
Rosenstraße 6, 20095 Hamburg (Altstadt)
Mo–Sa 12:00–18:30 Uhr.
Mitten in der City, perfekt für „Eis auf die Hand“ zwischen Rathaus/Spitalerstraße – eher fein und handwerklich als Massenware.
Draußen sitzen in Hamburg-Altona
Biergarten
Strandperle
Övelgönne 60, 22605 Hamburg
Mo–Fr 10:00–23:30, Sa/So/Feiertage 09:00–23:30.
Service: Kein klassischer Biergarten, aber Elbstrand-Feeling pur – Wind gehört dazu, Blick auch.
Klempau’s Paulaner Biergarten an der Milchhalle (Volkspark)
August-Kirch-Straße 55, 22525 Hamburg
Saisonal/wetterabhängig – Mo–Fr 12:00–19:30, Sa 11:00–19:30, So 10:30-19:30.
Der Volkspark-Klassiker: Draußen sitzen, Bier, große Bänke, Spielgeräte für Kinder in Sichtweite – ideal nach dem Spaziergang.
Cafés
Elbgold Ottensen
Ottenser Hauptstraße 35, 22765 Hamburg
Mo–Fr 07:30–18:00, Sa 09:00–18:00, So 10:00–18:00.
Sehr guter Kaffee, draußen Sitzen möglich – perfekt für den Start in den Tag oder den kurzen Koffein-Stop.
Café Schmidt Elbe
Große Elbstraße 212, 22767 Hamburg
Öffnungszeiten: Mo–So 08:00–18:00.
Klassiker mit Elb-Nähe – ideal für Kaffee und Kuchen nach dem Spaziergang am Wasser, draußen sitzt man hier besonders schön.
Eisdiele
Eisliebe
Bei der Reitbahn 2, 22763 Hamburg
Mo–So 12:00–19:00.
Sehr gute „Kugel und weiter“-Adresse im Ottenser Alltag.
Eisprinzessin
Am Rathenaupark 15, 22763 Hamburg
Di–So 12:00–18:00 Uhr.
Handgemachtes Eis am Rathenaupark – perfekt „to go“ oder kurz auf die Bank im Park, wenn die Sonne rauskommt.
Draußen sitzen in Hamburg-Eimsbüttel
Biergarten
Waldcafé Correll
Niendorfer Gehege 50, 22453 Hamburg
Di–So 11:00–22:00, Küche 12:00–21:00.
Einer der besten Außenplätze im Grünen in Eimsbüttel – perfekt als Ausflugsabschluss. Nebenan Ponyreiten.
Villa im Park
Else-Rauch-Platz 1, 20255 Hamburg
Mo–Do 17:00–24:00, Fr 15:00–02:00, Sa 11:00–02:00, So 11:00–24:00.
Biergarten-Feeling mitten im Viertel mit Blick auf den quirligen Platz – abends sitzt man hier schnell länger.
Café
Glück & Selig
Heußweg 97, 20255 Hamburg
Mo–Fr 08:30–17:00, Sa–So 08:30–18:00.
Beliebtes Frühstückscafé in einem klassischen Altbauquartier – draußen meist schnell voll.
Karlsons
Rutschbahn 15a, 20146 Hamburg
Mo–Fr 09:00–17:00, Sa/So 10:00–18:00.
Skandi-Frühstück und Lunch, draußen sitzen möglich – gut für den langen Vormittag.
Eisdiele
Eisbüttel
Lutterothstraße 45, 20255 Hamburg
Fr–So 13:00–19:00. Später dann auch wieder täglich.
Eis handgemacht, sehr gefragt – Sitzplätze vor der Tür.
Tropea Eis & Café
Osterstraße 116, 20259 Hamburg
Mo–So 10:30–18:00.
Solide Adresse für italienisches Eis an der Osterstraße – „eine Kugel, dann weiter“ oder draußen sitzen und dem Treiben im Herzen Eimsbüttels zusehen.
Draußen sitzen in Hamburg-Nord
Biergarten
Alsterperle
Eduard-Rhein-Ufer 1, 22087 Hamburg
Mo–So 10:00–21:00
Draußen direkt am Wasser sitzen, Getränk in der Hand, Alsterblick – funktioniert als Biergarten-Ersatz besonders gut, weil man ohne viel Schnickschnack einfach draußen „ein Bier und Sonne“ bekommt.
Barmbeker Schachcafé
Rübenkamp 227, 22307 Hamburg
Mo–Fr 11:00–00:00, Sa/So 09:00–00:00.
Bodenständig, gutbürgerlich. Teile des Außenbereichs öffnen in der ersten Märzwoche. Vollständig geöffnet ab April.
Café
Nord Coast
Eppendorfer Baum 20, 20249 Hamburg
Mo–So 09:00–17:00.
Kaffee-Stop zwischen Isemarkt und Eppendorf – draußen schnell besetzt, aber lohnt.
Goldherz (Uhlenhorst)
Hartwicusstraße 20, 22087 Hamburg
Mo–So 09:00–18:00.
Frühstück bis nachmittags, gute Lage am Kanal – ideal für eine Pause draußen nach der Alster-/Kanalrunde.
Eisdiele
Eiscafé Jacobs
Immenhöven 23, 22417 Hamburg
Ab 01.03.: Mo–So 11:00–21:00 Uhr
Alteingesessen in Langenhorn. Ein Besuch lässt sich gut mit einem Spaziergang im Raakmoor verbinden.
Il Gelato
Dorotheenstraße 182, 22299 Hamburg
Öffnungszeiten: Mo–So 09:00–23:00.
Italienischer Eiscafé-Klassiker in Winterhude – gut für Eis, aber auch für „Wir bleiben noch kurz sitzen“.
Draußen sitzen in Hamburg-Wandsbek
Biergarten
Alte Mühle Bergstedt
Alte Mühle 34, 22395 Hamburg
Mo–Fr 16:30–22:00, Sa/So 12:00–22:00.
Draußen am Wasser – fühlt sich nach Land an, ist aber noch Hamburg. Toller Ausblick!
Gasthaus Quellenhof
Rodenbeker Straße 126, 22395 Hamburg
Mo–So 12:00–22:00.
Klassiker am Alsterwanderweg – ideal nach der Runde durchs Quellental.
Café
Café Reinhardt (Stammhaus Poppenbüttel)
Poppenbüttler Hauptstraße 37, 22399 Hamburg
Café: Mo–So 09:00–18:00 (Bäckerei/Konditorei ab 06:00, So ab 08:00).
Terrasse im Alstertal – Kuchenbank mit Tradition und super Frühstück.
Das Leben isst schön!
Wiesenhöfen 7, 22359 Hamburg
Mi–Fr 09:00–18:00, Sa/So 10:00–18:00.
Café mit Sonnenterrasse – gut für Frühstück, Kuchen und eine Pause im Grünen rund um den Volksdorfer Ortskern.
Eisdiele
Eiscafé Venezia
Schweriner Straße 3, 22143 Hamburg
Mo–Sa 09:30–19:00, So 10:30–18:30.
Eis holen, durch Rahlstedt laufen – unkompliziert.
Eiscafé Jacobs
Schloßstraße 108, 22041 Hamburg (Wandsbek)
Mo–Fr 10:30–19:00, Sa/So 11:00–19:00 (Ab 01.03.2026)
Institution an der Schloßstraße – viele Sorten, oft Schlange, aber es geht zügig. Ideal „to go“ durchs Quarree-/Wandsbek-Markt-Umfeld.
Draußen sitzen in Hamburg-Bergedorf
Biergarten
Berger’s am Serrahn
Serrahnstraße 2, 21029 Hamburg
Mo–So 11:00–22:00.
Draußen am Wasser sitzen und genießen – Bergedorfer Hafenbecken, sehr angenehm.
Zum Alten Bahnhof
Odemanns Heck 5, 21039 Hamburg
Mo 07:30–15:00, Di–Sa 07:30–21:00. So 07:30–18:00.
Ausflugslokal-Atmosphäre in den Vierlanden – viel Luft, eher „Landgasthaus mit Draußen“ als klassischer Biergarten, aber genau der passende Plan B im März, wenn Zollenspieker noch Winterpause hat.
Café
Café Chrysander
Chrysanderstraße 61, 21029 Hamburg
Di/Fr 09:00–18:00, Mi/Do/Sa/So 12:00–18:00.
Terrasse am Schlosspark – ideal für Kaffee nach dem Spaziergang.
Café La Petite Rue
Sachsentor 29, 21029 Hamburg
Mo–Sa 09:00-18:00, So 11:00–18:00.
Kleine Pause in der Fußgängerzone – Kaffee, Kuchen, weiter.
Eisdiele
Eis Capriani
Bergedorfer Markt 3, 21029 Hamburg
Mo–Sa 10:00–21:00, So 12:00–21:00.
Zentraler geht’s nicht – Eis auf die Hand und ab durch die City.
ItalGel Eiscafe
Alte Holstenstraße 75, 21029 Hamburg
Mo–Do 10:00–19:00, Fr/Sa 10:00–20:00, So 12:00–19:00.
Service: Gute Alternative, wenn am Markt alles voll ist.
Draußen sitzen in Hamburg-Harburg
Biergarten
Landhaus Jägerhof
Ehestorfer Heuweg 12–14, 21149 Hamburg
Mi–So 11:00–22:00.
Harburgs „echter“ Biergarten: draußen sitzen, rustikal essen, viel Platz.
Bierbrunnen (Lämmertwiete – Biergarten-Feeling im Zentrum)
Lämmertwiete 1, 21073 Hamburg
Mo–Do 18:00–01:00, Fr/Sa 18:00–04:00, So 18:00–01:00.
Kein Park-Biergarten im klassischen Sinne, aber Harburg-Zentrum pur: draußen ein Bier, drinnen Kneipe – abends wird’s lebendig. Dazu weitere gastronomische Optionen mit Außenbereich in der Lämmertwiete.
Café
Vintage Café Harburg
Karnapp 5, 21079 Harburg
Sa/So 10:00–19:00.
Wochenend-Spot – perfekt für spätes Frühstück nach dem Binnenhafen-Spaziergang.
Fischhalle Harburg
Kanalplatz 16, 21079 Hamburg
Mi/Do 12:00–17:00, Fr 17:00–22:00, Sa 15:00–22:00, So 14:00–18:00.
Draußen am Hafenbecken sitzen – Harburg kann sehr maritim.
Eisdiele
Eiscafé Piccolino
Hölertwiete 5, 21073 Hamburg
Mo–Sa 09:30–19:30, So 10:30–19:30.
Klassisches City-Eiscafé – schnell eine Kugel „to go“, bei gutem Wetter auch perfekt für den kurzen Stopp draußen.
Eis-Café Adriatico
Seeveplatz 1, 21073 Hamburg
Mo–Sa 09:30–20:00.
Zentral am Seeveplatz – perfekte „Eis-to-go“-Adresse in Harburg, wenn man zwischen Harburg Arcaden und Innenstadt unterwegs ist.
