Draußen gucken verboten: Hamburgs Gastronomen sauer über WM-Regelung

Gemeinsam Fußball schauen, dabei essen und trinken – und bei gutem Wetter die Sonne genießen. Hamburgs Restaurants sind beliebte Treffpunkte für WM-Fans. Doch ein Schreiben des Bezirksamts Altona bringt jetzt die Gastronomen auf die Palme: Auch zur WM sei die Beschallung der „Sondernutzungsflächen“ im Außenbereich verboten – „keine Ausnahmen“. Dabei wurde genau das bisher zu Großereignissen toleriert. Was die Beteiligten dazu sagen:

„Das Schreiben wurde Montag einfach einem meiner Mitarbeiter in die Hand gedrückt“, sagt ein Gastronom aus der Sternschanze zur MOPO. Er möchte namentlich nicht genannt werden. Zu groß sei die Sorge vor Konsequenzen. Auf dem Infozettel des Bezirksamts Altona wird Hamburgs Gastronomen in sechs Punkten erklärt, dass die „Sondernutzungsflächen“ im Außenbereich nicht beschallt werden dürfen – es gebe „auch während der WM keine Ausnahme“.

Schreiben des Bezirksamts Altona macht Gastronomen wütend

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Verboten seien „Tonübertragungen über Lautsprecher, Fernseher, Beamer, Musikboxen oder ähnliche Geräte“. Auch der Ton aus dem Innenbereich dürfe nicht nach außen übertragen werden.

Die „Sondernutzungsflächen“ vor den Türen der Restaurants gehören der Stadt. Die Gastronomen müssen jedes Jahr erneut beantragen, sie als Sommerterrasse nutzen zu dürfen, gegen eine Gebühr.

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Dieses Schreiben hat das Bezirksamt Altona an die Gastronomen verteilt. hfr

„Ich betreibe mein Restaurant seit 2015. Zu jeder EM und WM haben wir drinnen einen großen Fernseher aufgestellt und die Terrassentür weit geöffnet. Das war noch nie ein Problem. Jetzt wissen wir nicht, ob wir uns das noch trauen sollen“, sagt der betroffene Gastronom zur MOPO. Die Beschallung im Außenbereich sei zwar immer schon verboten gewesen, zu solchen Ereignissen habe die Behörde sie aber toleriert. Ein solches Infoschreiben habe es vorher noch nie gegeben. Die Sorge vor strengen Kontrollen und Konsequenzen sei nun groß.

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Er kritisiert auch, dass der Brief erst jetzt, nach Start der WM, kam – er habe extra einen großen neuen Fernseher für die Übertragung gekauft. „Gastronomie bedeutet doch nicht nur essen gehen, sondern auch, dass Menschen zusammenkommen und gemeinsam etwas erleben, wie Fußball schauen. Aber das ist in der Schanze wohl nicht mehr erwünscht.“ Dabei hätten ihn direkt keine Beschwerden von Anwohnern erreicht.

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Restaurants in Ottensen und der Sternschanze: WM-Übertragung ist draußen verboten

Auf Anfrage der MOPO bestätigt das Bezirksamt Altona, dass das Schreiben an Gastronomen in Ottensen und der Sternschanze verteilt wurde: „Über den Nachtbeauftragten wurde der Wunsch von Gastronom:innen an das Bezirksamt Altona herangetragen, ein solches Schreiben zu erstellen und zu verteilen, um den Mitarbeitenden in den gastronomischen Einrichtungen Handlungssicherheit zu geben“, so Sprecher Mike Schlink.

Die Auflage, den Außenbereich nicht beschallen zu dürfen, hätten die Gastronomen auch schon bei der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis erhalten und diese hätte „selbstverständlich auch während der WM Bestand“. Das gelte für alle Hamburger Bezirke.

Den Restaurant-Betreiber aus der Sternschanze macht vor allem eine Sache wütend: „Schade finde ich, dass von der Behörde bisher niemand mit uns persönlich gesprochen hat. Vielleicht könnte man ja eine Lösung finden, mit der alle zufrieden sind. Statt einfach alles zu verbieten.“